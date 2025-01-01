招聘流程视频生成器：简化您的招聘
通过HeyGen的AI化身生成的定制视频降低招聘成本并改善候选人体验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个60秒的叙述性视频，面向致力于改善招聘的人力资源部门和公司。视频应采用友好、富有同情心的视觉风格，使用温暖的色调和柔和、欢迎的背景音乐。展示个性化面试问题如何提升候选人体验，利用HeyGen的从脚本到视频功能制作独特的信息，并使用多样的模板和场景，以及媒体库/素材支持，为潜在员工创造一个真正吸引人的氛围。
示例提示词2
为小企业主和人力资源营销团队制作一个30秒的动态宣传视频，强调HeyGen作为终极招聘流程视频生成器。视频的视觉风格应充满活力和鼓舞人心，采用快速剪辑和现代流行音乐配乐。演示用户如何快速创建引人注目的职位广告，使用从脚本到视频功能进行定制，配合AI化身，并通过纵横比调整和导出确保在各个平台上的完美呈现，同时突出其用户友好的界面。
示例提示词3
为首席财务官、人力资源总监和人才招聘负责人设计一个50秒的权威视频，重点介绍HeyGen的战略优势。视觉风格应简洁专业，采用企业形象和冷静自信的器乐曲。解释如何利用AI化身进行远程友好的面试流程可以显著降低招聘成本，通过旁白生成提供清晰的解释，并通过字幕/说明文字加以强化，展示HeyGen作为人才招聘的明智投资。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的视频脚本
首先列出您的职位广告或面试介绍。使用“从脚本到视频”功能即时生成视频初稿，以有效制作“职位广告”。
Step 2
选择您的AI化身
通过选择合适的“AI化身”来展示您的内容，增强信息传递并与候选人建立联系，为您的“视频面试”创造专业且吸引人的形象。
Step 3
应用您的品牌形象
通过使用“品牌控制”加入您的标志和颜色来强化公司的形象，确保在所有招聘视频中提供一致且令人难忘的“候选人体验”。
Step 4
导出并分享
完成您的视频，并以适合不同平台的各种格式和纵横比“导出”，准备作为高效“招聘流程视频生成器”策略的一部分进行分发。
常见问题
HeyGen如何简化招聘流程？
HeyGen是一个先进的招聘流程视频生成器，使招聘人员能够创建引人入胜的职位广告和AI驱动的视频面试，显著提升候选人体验。该平台简化了整个招聘工作流程。
HeyGen是否允许个性化面试问题？
是的，HeyGen利用AI化身和从文本到视频的功能生成个性化面试问题，使候选人筛选更加高效和吸引人。招聘人员可以根据特定职位和候选人定制问题。
HeyGen在招聘视频中提供哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您在所有视频面试和职位广告中加入公司标志和颜色。这确保了在候选人旅程中始终如一的专业品牌形象。
HeyGen能否支持远程友好的面试流程？
当然可以，HeyGen的AI视频生成器支持完全远程友好的面试流程，使招聘人员能够轻松高效地从任何地方进行视频面试。它是现代人才招聘的理想选择。