无缝招聘的招聘流程说明视频制作器
赋能人力资源团队，通过引人入胜的视频吸引顶尖人才。轻松使用AI化身创建引人注目的内容。
制作一个30秒的动态雇主品牌视频，专门针对社交媒体平台上的人才招聘团队，能够有效展示您独特的公司文化。这个节奏快速的视频将通过生动的场景和现代图形捕捉工作场所的精髓，配以欢快的音乐和自动生成的字幕/说明文字。其目的是突出独特的团队动态和工作环境，作为强大的招聘营销策略工具。
想象制作一个45秒的“AI招聘视频创作器”说明视频，为人力资源团队量身定制，详细介绍先进AI工具在招聘流程中的优势和工作流程。视觉呈现将清晰、信息丰富且极具专业性，利用动画说明视频元素来阐释复杂概念，辅以清晰的指导性旁白。通过从脚本到视频的文本转换功能，实现将书面内容转化为引人入胜的视觉效果。
为新员工设计一个欢迎的60秒入职和培训视频，详细解释公司初始政策并培养归属感。视频应采用专业但友好的视觉风格，巧妙地整合媒体库中的相关素材，并由友好的声音和轻松的背景音乐增强效果。通过HeyGen的模板和场景功能提供的可定制视频模板，确保对公司文化的一致且引人入胜的介绍。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的招聘营销策略？
HeyGen通过其AI驱动的功能简化了引人入胜的招聘视频的制作。借助可定制的模板和AI化身，人力资源和人才招聘团队可以制作专业的招聘视频，有效吸引顶尖人才，同时展示真实的公司文化。
是什么让HeyGen的AI化身成为招聘视频的独特工具？
HeyGen的AI化身为招聘视频带来了个性化和创新的触感。这些化身结合文本到视频的AI功能，允许进行动态演示，使公司品牌更具吸引力和记忆点。
为什么HeyGen的入职和培训视频对人力资源团队有益？
HeyGen通过其高效的视频制作工具支持人力资源团队，其中包括拖放编辑器和旁白生成。这些功能使入职和培训视频的制作无缝进行，确保员工入职的一致性和专业性。
HeyGen如何支持雇主品牌视频的制作？
HeyGen提供从标志集成到颜色定制的一系列品牌控制，以及强大的媒体库。这些功能使组织能够制作视觉上吸引人的雇主品牌视频，与其招聘营销策略保持一致。