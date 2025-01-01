赋能您的学校：高中视频制作工具
通过利用AI虚拟形象进行动态演示，制作专业的学校宣传视频和虚拟校园导览。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想要用一个动态的30秒学校营销视频吸引潜在学生和家长，并优化社交媒体传播？制作一个节奏轻快、视觉吸引力强的短片，利用HeyGen的模板和场景功能快速构建一个引人注目的关于学校活动或独特项目的叙述，并配上吸引人的背景音乐。
为教师解释复杂主题，开发一个2分钟的教育视频，面向学生，使用HeyGen的AI虚拟形象进行一致、友好的旁白。视觉风格应简洁明了，结合支持性图形和屏幕文本，而音频应保持清晰和专注，以帮助理解“教育视频制作”内容。
用一个45秒的视频展示高中俱乐部的活力精神，展示学生参与情况，面向更广泛的学校社区和家长。该视频应采用真实、充满活力的视觉风格，配以引人入胜的音乐和易于理解的字幕，通过HeyGen的字幕/字幕功能生成，使“视频创作”过程简单而有影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化高中学生和教师的视频创作？
HeyGen提供了一个对初学者友好的界面，配备AI视频工具，包括AI虚拟形象和文本转视频功能，使其成为教育用途的理想视频制作工具。教师和学生无需具备编辑经验即可轻松创建引人入胜的内容，简化了视频创作过程。
HeyGen能否帮助定制教育视频和学校营销内容？
当然可以！HeyGen提供了丰富的模板和拖放动作，允许用户通过品牌控制、媒体库资产和AI编辑功能定制视频。这使其非常适合学校宣传视频、虚拟校园导览和独特的教育视频项目。
HeyGen为视频编辑和内容交付提供了哪些高级功能？
HeyGen支持屏幕录制、配音生成和自动字幕/字幕功能，增强您的视频项目。您还可以调整视频尺寸并以各种纵横比导出视频，以便在社交媒体和其他平台上轻松分享，使HeyGen成为一个全面的视频编辑器。
除了课堂材料，学校还可以用HeyGen制作哪些类型的视频？
HeyGen功能多样，使学校能够制作高质量的学校营销视频、筹款视频、虚拟校园导览和视频通讯。它是一个强大的视频创作工具，适用于所有学校的沟通和宣传需求，超越了基本的教育视频制作用途。