Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个90秒的动态解说视频，面向营销人员和内容创作者，展示“AI视频生成器”在快速内容制作中的强大功能。视觉美学应包含生动的动态图形和引人注目的“AI化身”传递关键信息，而音频则由充满活力的AI生成语音组成。突出“从脚本到视频”的功能如何简化创作过程，使复杂概念能够在“多层时间轴”上轻松可视化。
为社交媒体经理和教育工作者开发一个45秒的教学视频，展示多平台分发的高效“视频编辑”工作流程。视觉上，呈现分屏或快速剪辑，展示相同内容如何在不同纵横比中无缝适应，突出“纵横比调整和导出”功能，始终保持清晰同步的“字幕/说明”。音频应轻快，专注于清晰的内容适应指令，并确保“生成字幕”作为节省时间的功能被强调。
为初学者和企业家制作一个2分钟的入门指南，重点介绍如何“在线创建高清视频”并具备专业光泽，即使没有先前经验。视觉风格应友好直观，展示用户友好的“模板和场景”以及广泛的“媒体库/素材支持”。一个令人安心、清晰的旁白应引导用户通过“编辑时间轴”，强调轻松实现专业效果的简单性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频生成并提供高质量输出？
HeyGen利用先进的AI工具快速将文本转化为专业的全高清和4K视频。用户可以通过AI化身和动态场景创建令人惊叹的视觉效果，确保流畅高效的在线视频编辑体验。
HeyGen为在线创作者提供了哪些视频编辑功能？
HeyGen提供全面的编辑功能，包括文本到视频转换、语音生成和字幕生成。您可以轻松自定义模板、控制品牌，并以各种纵横比导出您的作品，包括4K导出，以便无缝导出到任何平台。
HeyGen能否为我的视频生成字幕并帮助品牌推广？
当然可以！HeyGen自动生成字幕以提高可访问性和参与度。此外，您可以通过添加徽标、自定义颜色和选择特定视觉元素来完全控制品牌的呈现，确保每个视频都反映您的独特身份。
HeyGen是创建专业内容的有效在线视频编辑器吗？
HeyGen被设计为一个强大且直观的AI视频生成器，使用户能够轻松创建令人惊叹的视频。其AI驱动的工具套件，包括可自定义的AI化身和丰富的媒体库，确保您可以高效地为任何目的制作引人入胜的高质量内容。