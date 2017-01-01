高质量视频生成器：创造惊艳视觉效果
使用AI生成的视觉效果和无缝的从脚本到视频功能生成专业的营销视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为市场营销专业人士和内容创作者开发一个45秒的动态视频，展示如何将现有的低质量素材转变为专业资产。这个引人入胜的视频应突出HeyGen的“媒体库/素材支持”，以补充“锐化和升级低质量素材”的过程，配上欢快的音乐和充满活力的旁白。
制作一个2分钟的综合培训视频，面向企业培训师和教育工作者，详细介绍HeyGen的高级“视频编辑器”功能。视觉风格应简洁、专业且具有指导性，利用HeyGen的“AI化身”引导观众调整亮度、对比度和饱和度，配以冷静而权威的旁白。
为社交媒体经理和电子商务企业设计一个60秒的快节奏宣传视频，强调内容生成的速度和质量。这个视觉丰富的视频应展示HeyGen的“字幕/说明文字”以增强可访问性，演示如何利用其作为高质量视频生成器的能力，配以人声旁白，创建引人注目的在线平台短片。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化高质量视频生成？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，可以轻松地将文本转化为视频。它利用AI化身和人声旁白，从您的脚本中快速创建专业的高质量视频内容，使过程高效。
HeyGen能否增强和升级现有的低质量视频素材？
是的，HeyGen是一个强大的视频增强器和视频升级器。它可以锐化和升级低质量素材，包括4K升级选项，并调整亮度、对比度和饱和度，以显著提高视频质量。
HeyGen是基于网络的工具吗？有哪些功能支持高效的工作流程？
HeyGen是一个完全基于网络的工具，可以从任何地方访问以生成专业视频。它提供丰富的模板和场景，以及一个包含素材照片和视频的媒体库，简化您的视频创作工作流程。
HeyGen为专业营销视频提供哪些品牌控制？
HeyGen为用户提供强大的品牌控制，包括标志和颜色定制，这对于创建一致的营销视频至关重要。这确保您的AI生成视觉效果在各个平台和纵横比中完美契合您的品牌形象。