创建高转化率广告视频以推动销售
通过强大的视觉故事讲述来提高转化率。HeyGen的AI化身让专业制作变得简单。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为市场经理开发一个45秒的视频，旨在帮助他们制作出色的创意，提高视频广告制作流程。这个信息丰富的作品应采用专业、简洁的视觉风格，直接叙述一个关键功能，最后以明确的行动号召结束，所有这些都通过HeyGen的文本转视频功能高效完成。
对于一个电子商务品牌推出新产品，60秒的商业广告应旨在与目标受众建立强烈的情感联系。视频需要具备电影般的视觉效果，充满激励人心的生活方式镜头，配以引人入胜的语音生成，激发欲望和兴奋，确保广告全程高参与度。
制作一个简短的15秒高转化率视频广告，专为社交媒体营销人员设计，重点在前三秒传达清晰信息以获得最大影响。视觉风格应快速节奏，配以鲜艳的图形和时尚、不干扰的音频，利用HeyGen的字幕/说明功能确保即使无声也能有效传达信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
是什么让HeyGen成为创建高转化率广告视频的理想选择？
HeyGen通过利用AI化身和文本转视频功能，能够实现引人入胜的视觉故事讲述，是制作高转化率广告视频的理想选择。其创意技术和可定制模板有助于整合强有力的行动号召，从而提高您的活动转化率。
HeyGen如何简化视频广告制作？
HeyGen通过将广告脚本直接转化为专业的视频广告内容来简化视频广告制作。借助文本转视频生成和自动语音生成等功能，您可以快速创建和迭代您的创意，而无需复杂的设备。
HeyGen能否确保我所有视频广告的品牌一致性？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的视频广告在所有成功创意中保持品牌一致性。轻松整合您的标志、品牌色彩，并利用可定制模板使每个视频与您的视觉身份保持一致。
HeyGen在不同平台上优化视频广告的哪些方面？
HeyGen通过提供灵活的纵横比调整和导出选项来促进平台特定的视频广告优化。这确保了您的内容在不同平台上完美格式化，增强了不同受众的参与度和覆盖面，并传达清晰的信息。