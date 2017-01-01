轻松指南的帮助教程视频生成器
使用AI化身将复杂的指令转化为清晰的操作视频。无需编辑技能即可简化视频文档。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个动态的60秒解释视频，向营销专业人士展示一款新科技产品，使用现代视觉效果、欢快的背景音乐和快速的场景切换来突出关键特性，利用HeyGen的多样化模板和场景快速组装一个引人入胜的叙述。
为人力资源部门开发一个30秒的培训视频，用于新员工入职培训，提供关于公司政策的快速分步说明，采用信息丰富、视觉吸引力强的风格和清晰的语音，使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松将详细脚本转换为视频，无需事先具备视频编辑技能。
为客户支持团队设计一个简洁的20秒操作视频，演示产品的常见故障排除方案，以明亮、用户友好的视觉风格呈现，并由一个亲切的AI生成语音解释过程，有效利用HeyGen的语音生成功能确保用户指南的清晰沟通和一致性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何让没有视频编辑技能的人也能创建教程视频？
HeyGen通过其直观的AI视频生成器使任何人都能成为教程视频制作者，您可以使用现成的视频模板和简单的文本到视频功能制作专业的操作视频，无需事先具备视频编辑技能。
HeyGen能否在我的视频文档中整合品牌标识并使用自定义AI化身？
当然可以。HeyGen支持完整的品牌控制，允许您上传品牌资产如标志和颜色。您还可以利用我们多样化的AI化身来展示您的视频文档，确保一致和专业的外观。
HeyGen是否包含AI脚本生成器和高级文本到语音功能用于指导视频？
是的，HeyGen具有AI脚本生成器，帮助您撰写引人入胜的叙述。结合多种文本到语音语言和配音选项，您的指导视频将拥有清晰、自然的音频。
HeyGen提供哪些功能来有效制作和分享解释和培训视频？
HeyGen提供强大的工具来创建引人入胜的解释视频和培训视频内容，包括丰富的媒体库和无缝的导出选项，适用于社交媒体等各种平台。您可以轻松生成针对您的观众的AI生成视频。