帮助台培训视频生成器：提升支持效率
使用AI虚拟形象即时创建引人入胜的入职和客户支持培训视频。
130/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为现有的帮助台员工开发一个简洁的45秒教程，重点在于有效解决常见的客户支持问题，保持信息丰富且引人入胜的视觉和音频风格。无缝集成HeyGen的从脚本到视频功能，快速生成准确的对话，并通过自动生成的字幕/说明文字进一步确保清晰度和可访问性，从而提升您的培训视频。
示例提示词2
创建一个面向L&D团队和管理者的30秒动态宣传视频，突出HeyGen作为AI视频生成器的能力，用于制作一致且高质量的视频文档。视频应具备现代且权威的视觉和音频美学，通过复杂的配音生成和丰富的媒体库/库存支持的视觉效果，强调效率和清晰度。
示例提示词3
为技术培训师和L&D专家制作一个实用的90秒视频，展示一个复杂的技术培训模块，具有详细且清晰的视觉和音频呈现。该视频应有效结合软件工作流程的屏幕录制，并利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保在不同学习平台上的最佳观看效果，展示AI视频平台如何赋能工作流程自动化工具。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本或使用模板
首先编写您的培训脚本，或从多种预设计的模板和场景中选择，以指导您的帮助台流程内容创作。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和声音
选择最能代表您品牌的AI虚拟形象，并配以自然的配音，以清晰且一致地传达您的培训信息。
3
Step 3
添加媒体和字幕
通过媒体库中的相关图片、视频和音乐增强您的视频。自动生成并自定义字幕/说明文字，以确保所有学习者的可访问性和清晰度。
4
Step 4
导出并分享您的培训视频
一旦您的培训视频完善后，以所需的格式和纵横比导出。轻松分享给您的团队，或将其集成到您的学习管理系统中，以简化代理入职和技能提升。
常见问题
HeyGen如何简化培训视频的制作？
HeyGen通过利用生成式AI简化了流程，让您可以从简单的脚本中创建引人入胜的培训视频，配以AI虚拟形象和AI配音，大大缩短了制作时间，提高了培训效率。
HeyGen可以用作帮助台培训视频生成器吗？
当然可以。HeyGen是一个理想的AI视频生成器，用于创建全面的帮助台培训视频和视频文档，通过清晰、一致的内容增强客户支持和入职流程。
是什么让HeyGen成为L&D团队的有效AI视频平台？
HeyGen赋能L&D团队高效制作高质量的培训课程和教育内容。其AI虚拟形象、丰富的模板和从文本到视频的功能使得快速创建和知识共享在您的组织中成为可能。
HeyGen是否支持专业视频制作的高级功能？
是的，HeyGen提供了专业视频制作的强大功能，包括自动字幕/说明文字、品牌控制和直观的编辑器。这确保了您的AI生成视频符合各种内部和外部沟通的高标准。