通过快速生成带有AI语音生成的脚本视频来减少支持工单并增强客户理解。

制作一个引人入胜的1分钟视频教程，面向技术写作者，展示如何高效地将复杂文档转化为引人入胜的视频文档，使用HeyGen。视觉风格应简洁明了，结合动画文字覆盖和屏幕录制，同时由直接且信息丰富的AI旁白引导观众利用HeyGen的文本转视频功能来简化内容创作。

示例提示词1
开发一个有影响力的45秒视频，专为客户支持经理设计，展示如何轻松使用HeyGen的创新功能创建FAQ视频。视频应采用吸引人且友好的视觉美学，使用清晰的图形和屏幕文字突出关键问题，辅以专业的AI语音生成和现成的字幕/说明，以确保可访问性和清晰度。
示例提示词2
制作一个动态的90秒产品演示视频，面向生成式AI平台的新用户，展示如何快速掌握核心功能，使用HeyGen的可定制模板。视觉和音频风格应是循序渐进且鼓励性的，利用HeyGen的多样化模板和场景来分解复杂概念，并结合相关的媒体库/库存支持元素以丰富学习体验。
示例提示词3
设计一个有见地的2分钟入职培训教程，面向人力资源和学习与发展专业人士，重点介绍如何使用HeyGen的AI化身为新员工创建一致且专业的培训内容。视频需要一个精致且易于访问的视觉风格，利用多样化的AI化身清晰地呈现信息，同时展示纵横比调整和导出的灵活性，以适应各种内部沟通平台的内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

帮助中心视频制作器的工作原理

快速轻松地为您的帮助中心或FAQ部分创建引人入胜的视频文档，增强客户支持并减少支持工单。

1
Step 1
创建您的视频内容
粘贴您的脚本以立即使用文本转视频功能生成视频内容，或从预设计模板开始以简化您的帮助中心视频制作。
2
Step 2
选择您的演示者
从多样化的逼真AI化身中选择，以有效地代表您的品牌并传达您的信息，为您的视频知识库提供视觉呈现。
3
Step 3
添加引人入胜的旁白
使用AI语音生成以多种语言和口音生成专业的语音，确保为您的观众提供清晰和可访问的内容。
4
Step 4
导出和集成
通过使用纵横比调整优化您的最终视频以适应各种平台，然后导出以无缝集成到您的帮助中心。

通过视频指南澄清复杂主题

通过视频指南澄清复杂主题

.

通过清晰、引人入胜的视频操作指南和FAQ简化复杂的产品功能和流程。

常见问题

HeyGen如何简化客户支持视频的创建？

HeyGen通过允许用户直接从文本生成逼真的AI化身和语音，简化了客户支持视频的制作，成为一个高效的客户支持视频制作器。这使得无需复杂的拍摄即可快速创建有用的内容，显著增强您的视频知识库。

HeyGen能否将文本文档转化为视频知识库内容？

是的，HeyGen作为FAQ视频制作器，通过其先进的文本转视频功能和AI语音生成，将脚本转化为引人入胜的视频文档。这使企业能够轻松地从现有的文本资源构建全面的视频知识库。

HeyGen提供哪些功能来开发引人入胜的入职培训教程？

HeyGen提供多种可定制的模板和AI化身，快速创建引人入胜的入职培训教程和产品演示。其生成式AI平台使得制作高质量的视频内容变得简单，有效地教育和吸引新用户。

HeyGen如何将屏幕录制集成到视频帮助中心内容中？

HeyGen的视频编辑器允许无缝集成屏幕录制，使其成为详细操作指南和产品演示的理想帮助中心视频制作器。您可以将屏幕捕获与AI化身和专业语音结合，创建全面的视频文档，减少支持工单。