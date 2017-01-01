无缝入职的医疗设施视频生成器

使用AI虚拟形象创建引人入胜的入职视频，用于患者教育和简化的合规培训。

想象一个60秒的欢迎视频，为新护理人员提供医疗设施的入职培训，由AI虚拟形象引导他们了解基本的设施政策。视觉风格干净专业，音调友好且令人安心，利用HeyGen的AI虚拟形象进行一致且引人入胜的演示。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的患者教育视频，解释常见的医疗程序，目标是患者及其家属。视频应具有信息性和安抚性的视觉风格，配以简单的动画和柔和的背景音乐，利用HeyGen的文本转视频功能，将医学信息轻松转换为易于理解的解说。
示例提示词2
创建一个30秒的动态宣传视频，展示为医疗市场人员设计的新服务，旨在跨多个平台大规模创建视频。视觉风格应现代且引人入胜，配以欢快的背景音乐，利用HeyGen的可定制视频模板和场景快速生成内容。
示例提示词3
制作一个90秒的内部沟通视频，面向医疗专业人员，宣布新的合规更新。此AI视频生成器制作应具有权威且直接的视觉风格，配以清晰、正式的解说，并通过HeyGen的字幕/字幕生成和语音生成提供多语言支持。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

医疗入职视频生成器的工作原理

轻松大规模创建引人入胜、专业的医疗入职视频，确保您的受众获得清晰一致的信息。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先将您的入职内容编写或粘贴到平台中，利用HeyGen的文本转视频技术将您的脚本转化为专业视频。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象中选择一个来代表您的品牌，为您的医疗入职视频提供一个亲切且一致的演示者。
3
Step 3
应用自定义品牌和视觉效果
使用品牌控制整合您的组织标志和品牌色彩，并轻松加入其他视觉效果以增强您的信息。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过生成字幕/字幕以提高可访问性来完成您的视频，然后以您首选的格式和纵横比导出，准备分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升入职和培训的有效性

.

利用动态AI生成的视频内容提升关键医疗入职和合规培训的参与度和记忆度。

background image

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的患者教育视频的制作？

HeyGen的AI视频生成器使医疗专业人员能够轻松创建引人入胜的患者教育视频。利用我们的文本转视频技术和可定制的视频模板，将复杂信息转化为清晰的动画视频，配以逼真的AI虚拟形象，提升医疗沟通效果。

HeyGen能否大规模制作专业的医疗入职视频？

当然可以，HeyGen是一个强大的医疗入职视频生成器，能够高效地制作专业内容。利用我们的AI驱动平台，生成高质量的入职视频和合规培训材料，轻松扩大您的医学教育工作。

HeyGen制作的医疗视频有哪些品牌控制选项？

HeyGen提供强大的品牌控制选项，确保您的医疗视频与组织的身份完美契合。轻松整合您的标志、品牌色彩和定制视频模板，在所有沟通中保持专业和可识别的形象。

使用HeyGen的文本转视频技术进行医学教育有哪些好处？

HeyGen创新的文本转视频技术简化了医学教育内容的制作。只需输入您的脚本，我们的AI视频生成器将创建动态视频，配以逼真的AI虚拟形象和语音解说，大大减少医学教育的制作时间和成本。