专业医疗视频制作器
通过我们广泛的可定制模板和场景库，轻松创建符合品牌的视频，用于患者教育和市场营销。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新入职的护理人员制作一段2分钟的"员工培训与入职"视频，概述医院电子健康记录系统中更新的患者数据录入协议。视频应采用清晰的分步骤视觉风格，包含屏幕录制和文本注释，配以友好而专业的音频语调，通过HeyGen的"语音生成"功能生成，确保医学术语的发音一致，以实现有效的内部沟通。
为医院IT经理和管理员开发一段60秒的说明视频，展示集成到他们的"健康系统视频制作器"平台中的新网络安全模块。视频将采用现代、专业的视觉美学，配以干净的UI演示和动态过渡，通过简洁的"从脚本到视频"旁白快速高效地突出关键功能和优势。
针对终端用户的45秒技术支持视频，帮助解决远程医疗设备常见的连接问题。视觉风格应直接且以问题解决为导向，使用清晰的屏幕截图和视觉提示引导用户，并通过HeyGen的"字幕/说明"功能增强，以确保即使在嘈杂的临床环境中也能让所有观众理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何为健康系统提供AI驱动的视频创作？
HeyGen是一款先进的AI医疗视频创作工具，可以将脚本转化为专业的医疗视频。它利用AI avatars和从脚本到视频的功能，使其成为高质量视频制作中最易于使用的平台。
HeyGen为创建专业医疗视频提供了哪些技术功能？
HeyGen提供了强大的技术功能，如AI avatars、先进的语音生成和AI字幕。用户还可以利用视频模板、品牌控制和纵横比调整进行全面的视频创作，所有这些都在一个易于使用的界面中完成。
HeyGen能否为各种医疗沟通需求制作专业的品牌视频？
是的，HeyGen是一个多功能的视频创作平台，能够为患者教育、市场营销和内部沟通制作专业的品牌医疗视频。通过可定制的视频模板和品牌控制，您可以高效地创建引人入胜的内容。
HeyGen是否是一个易于使用的视频创作平台，适合没有编辑经验的医疗专业人士？
当然。HeyGen被设计为最易于使用的AI视频制作器，允许医疗专业人士在没有视频编辑经验的情况下创建高质量的视频。其直观的界面支持从脚本到视频、AI avatars和现成模板的快速制作。