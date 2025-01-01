使用AI视频制作工具解锁健康推广洞察

轻松制作引人入胜的患者教育和医疗解说视频，使用先进的AI化身进行视觉故事讲述。

82/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段60秒的信息性医疗解说视频，针对医疗专业人士，深入探讨一项新的研究发现。视频应采用专业且简洁的视觉美学，使用逼真的AI化身来精准权威地阐述复杂信息。
示例提示词2
制作一段30秒的动态社交媒体视频，目标是忙碌的人群，提供快速的健康更新或辟谣。视频应展示快节奏的视觉效果和流行背景音乐，并通过自动字幕确保在各种平台上静音观看的可访问性。
示例提示词3
设计一段50秒的激励视频，面向社区团体，突出一个本地健康倡议作为视觉故事作品。视觉和音频风格应积极向上并以社区为中心，利用HeyGen的文本转视频功能，从脚本无缝转换为引人入胜的视觉体验。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

健康推广洞察视频制作工具的工作原理

使用HeyGen的AI驱动平台，轻松将复杂的洞察转化为引人入胜的视觉故事，制作引人入胜的健康推广和患者教育视频。

1
Step 1
选择视频模板
从专业的“视频模板”库中选择，专为医疗解说视频设计。我们精心制作的“模板和场景”为您的健康推广内容提供完美的起点。
2
Step 2
创建您的脚本
轻松将您的书面内容转化为动态视觉效果。粘贴您的“文本转视频脚本”，HeyGen将生成完整视频，简化患者教育视频的制作过程。
3
Step 3
添加视觉元素
通过引人入胜的视觉效果增强您的叙述。整合逼真的“AI化身”来展示您的健康洞察，为您的视频提供人性化的触感并改善视觉故事讲述。
4
Step 4
导出并分享
完成您的视频并准备分发。利用“纵横比调整和导出”优化您的健康推广视频，以适应各种“社交媒体渠道”和平台，扩大受众范围。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建引人入胜的社交媒体健康内容

.

快速生成动态健康推广洞察视频和剪辑，优化用于社交媒体渠道，以吸引和告知您的社区。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI视频生成提升健康推广洞察？

HeyGen通过其先进的AI视频生成器，帮助组织将健康推广洞察转化为引人入胜的视频。它简化了引人入胜的视觉故事的创作，使教育视频更易于接触并对更广泛的观众产生影响。

HeyGen能否协助制作高质量的医疗解说视频用于患者教育？

当然可以。HeyGen非常适合创建有效的医疗解说视频和患者教育视频。通过可定制的AI化身和视频模板库，它简化了信息内容的制作，增强了患者的理解和参与。

HeyGen提供哪些品牌控制来定制视频内容？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许用户使用自己的标志、品牌颜色和字体定制视频。这些编辑工具确保所有视频内容的一致视觉识别，非常适合在社交媒体渠道上分享并保持品牌认知。

HeyGen如何利用文本转视频和AI字幕简化视频制作？

HeyGen通过极其简便地将文本转化为视频，彻底改变了视频制作，显著减少了制作时间。结合自动化的AI字幕和逼真的AI化身，HeyGen成为一个强大的视频制作工具，使专业视频对每个人都可及。