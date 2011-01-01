创建 使用HD视频制作器制作令人惊叹的视频
使用HeyGen直观的视频编辑器，通过4K精度和AI功能提升您的视频项目。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
这段2分钟的视频是为了解视频转换复杂性的技术爱好者和视频热心人士精心制作的。视频主要关注视频转换器的技术细节，引导观众了解如何轻松地将全高清内容转换成各种格式。视觉风格简洁明了，利用图形和动画来阐释复杂概念，而音频则清晰易懂。视频特别展示了HeyGen的宽高比调整和输出功能，演示了如何在不同平台和设备上保持质量。
对于富有创造力的思想和有抱负的导演来说，一段60秒的在线电影制作之旅正等待着他们。这段视频突出了高清视频制作者的创造潜力，强调了AI化身在讲述故事中的作用。目标观众是渴望尝试新工具的年轻电影制作者和数字故事讲述者。视觉风格生动而富有想象力，伴随着激发创造力的俏皮音轨。通过展示HeyGen的模板和场景，这个叙述鼓励用户在视频创作中探索无限可能。
这部为技术观众设计的75秒视频深入探讨了一款配备尖端人工智能功能的视频编辑器的能力。视频主要面向专业编辑和后期制作专家，叙述重点在于提升视频分辨率，实现4K精度。视觉风格精致且打磨光滑，配乐既微妙又深刻。视频突出展示了HeyGen的媒体库/素材支持，演示了如何访问丰富的资源来提升你的项目，确保每一个细节都完美无瑕。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen的高清视频制作功能通过AI驱动的工具赋能创作者，轻松制作高质量视频，通过4K精度和全高清支持等功能提升视频分辨率和创造力。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create captivating social media clips in minutes with HeyGen's AI features, ensuring high-quality output with 4K precision.
高效广告创作.
Produce impactful ads quickly using HeyGen's HD video maker, leveraging AI to enhance video resolution and engagement.
常见问题
HeyGen是如何作为高清视频制作工具发挥作用的？
HeyGen 作为高清视频制作工具的佼佼者，通过提供 AI 驱动的工具，让用户轻松创建高质量视频。凭借脚本到视频的文本转换和可定制模板等功能，您可以高效制作全高清内容。
HeyGen提供了哪些视频编辑功能？
HeyGen 提供了强大的视频编辑功能，包括调整纵横比和视频导出、生成旁白以及添加字幕或者说明文字。这些功能确保了您的视频精致且专业。
HeyGen能将视频分辨率提升到4K精度吗？
是的，HeyGen能够将视频分辨率提升到4K精度，确保您的内容清晰可见。该平台的视频分辨率增强器利用先进的人工智能功能，无缝提升您的视频质量。
HeyGen提供视频转换工具吗？
HeyGen包含一个视频转换器，支持多种格式，便于您将内容适配到不同平台。这一功能与其在线电影制作能力相结合，确保了视频制作的多样性。