高清视频生成器：轻松创建高质量AI视频

体验我们的在线高清视频生成器，制作无水印的电影级4K视频。利用AI化身即时将您的脚本变为现实。

创建一个引人入胜的1分钟视频，展示一项新的软件功能，目标受众为科技爱好者和开发者。视觉风格应简洁，展示清晰的“全高清和4K视频”输出，并通过直接从脚本生成的信息性、专业的旁白进行讲解。强调HeyGen如何通过其从脚本到视频的功能，让用户无需下载软件即可高效创建高质量的演示。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个动态的45秒宣传视频，目标受众为内容创作者和市场营销专业人士。突出使用“高清视频转换器”通过“AI升级”将现有素材转化为卓越质量。视觉和音频风格应具有吸引力，展示有冲击力的前后对比，并通过充满活力的旁白生成来解释其优势，适合现代在线分发。
示例提示词2
设计一个90秒的易于理解的解释视频，面向小企业主和IT支持团队，详细说明技术流程或系统更新。该视频应利用HeyGen的“AI视频增强器”功能，作为其“在线视频编辑器”套件的一部分，以确保清晰和专业。视觉呈现将展示一个友好的AI化身，提供清晰的解释，最终产品精致。
示例提示词3
制作一个结构化的2分钟培训模块，面向企业培训师和教育工作者，专注于复杂的技术概念。视频必须通过支持各种“720p、1080p、4K分辨率”和不同的导出格式如“MP4、MOV、MKV”来确保可访问性和质量。视觉风格应具有指导性和专业性，辅以清晰的字幕/说明以帮助理解，并展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，以适应多样化的学习环境。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

高清视频生成器的工作原理

通过HeyGen的AI功能，无需下载软件即可轻松在线创建令人惊叹的全高清和4K视频。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先编写或粘贴您的脚本。我们的从脚本到视频功能将立即将您的文本转换为动态视频，作为您生成高清内容的基础。
2
Step 2
自定义您的视觉效果
从多样化的AI化身中选择，或从我们的模板和场景中选择，以引人入胜的视觉效果将您的脚本变为现实，利用AI视频增强器提升您的内容。
3
Step 3
通过音频和品牌增强
使用我们先进的旁白生成功能为您的信息增添影响力。通过我们的品牌控制集成您品牌独特的标志和颜色，为全高清和4K输出做好准备。
4
Step 4
导出您的高清晰度视频
通过选择所需的分辨率（720p、1080p或4K）和纵横比来完成您的创作。我们的纵横比调整和导出功能允许您无缝下载高质量的视频，如MP4格式，直接从我们的在线视频编辑器分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

.

将客户推荐转化为精致的高清AI视频，真实地建立信任并突出价值。

background image

常见问题

HeyGen如何确保用户获得高质量的视频输出？

HeyGen利用先进的AI技术作为高清视频生成器，支持高达4K的分辨率。我们的平台充当AI视频增强器，确保您的内容清晰、专业，并针对各种平台进行优化。

我可以在HeyGen上在线编辑和生成视频而无需下载软件吗？

当然可以，HeyGen作为一个完全在线的视频编辑器，消除了任何软件下载的需要。您可以高效地在浏览器中创建和导出高清格式的视频，如MP4、MOV或MKV。

通过HeyGen可以导出哪些视频分辨率和格式？

HeyGen提供广泛的多平台支持，允许您以流行的分辨率导出视频，如720p、1080p，甚至是令人惊叹的4K视频。我们的高清转换器功能通过支持MP4、MOV和MKV格式确保广泛的兼容性。

HeyGen在视频创作中利用了哪些AI功能？

HeyGen是领先的AI生成器，利用复杂的AI升级和从文本到视频的技术来制作动态内容。这包括创建逼真的AI化身和生成专业的旁白，使HeyGen成为您所有创意需求的强大AI视频增强器。