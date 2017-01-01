高清视频生成器：轻松创建高质量AI视频
体验我们的在线高清视频生成器，制作无水印的电影级4K视频。利用AI化身即时将您的脚本变为现实。
不喜欢结果？
试试这些提示。
开发一个动态的45秒宣传视频，目标受众为内容创作者和市场营销专业人士。突出使用“高清视频转换器”通过“AI升级”将现有素材转化为卓越质量。视觉和音频风格应具有吸引力，展示有冲击力的前后对比，并通过充满活力的旁白生成来解释其优势，适合现代在线分发。
设计一个90秒的易于理解的解释视频，面向小企业主和IT支持团队，详细说明技术流程或系统更新。该视频应利用HeyGen的“AI视频增强器”功能，作为其“在线视频编辑器”套件的一部分，以确保清晰和专业。视觉呈现将展示一个友好的AI化身，提供清晰的解释，最终产品精致。
制作一个结构化的2分钟培训模块，面向企业培训师和教育工作者，专注于复杂的技术概念。视频必须通过支持各种“720p、1080p、4K分辨率”和不同的导出格式如“MP4、MOV、MKV”来确保可访问性和质量。视觉风格应具有指导性和专业性，辅以清晰的字幕/说明以帮助理解，并展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，以适应多样化的学习环境。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何确保用户获得高质量的视频输出？
HeyGen利用先进的AI技术作为高清视频生成器，支持高达4K的分辨率。我们的平台充当AI视频增强器，确保您的内容清晰、专业，并针对各种平台进行优化。
我可以在HeyGen上在线编辑和生成视频而无需下载软件吗？
当然可以，HeyGen作为一个完全在线的视频编辑器，消除了任何软件下载的需要。您可以高效地在浏览器中创建和导出高清格式的视频，如MP4、MOV或MKV。
通过HeyGen可以导出哪些视频分辨率和格式？
HeyGen提供广泛的多平台支持，允许您以流行的分辨率导出视频，如720p、1080p，甚至是令人惊叹的4K视频。我们的高清转换器功能通过支持MP4、MOV和MKV格式确保广泛的兼容性。
HeyGen在视频创作中利用了哪些AI功能？
HeyGen是领先的AI生成器，利用复杂的AI升级和从文本到视频的技术来制作动态内容。这包括创建逼真的AI化身和生成专业的旁白，使HeyGen成为您所有创意需求的强大AI视频增强器。