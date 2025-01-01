硬件培训视频生成器：简化复杂学习

使用AI虚拟形象创建引人入胜的员工培训视频，降低成本并自动化您的学习与发展团队工作流程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为学习与发展团队开发一个90秒的教学视频，具体说明常见硬件故障的关键故障排除过程。视觉和音频风格应高度精确和专业，展示清晰的技术图表和动画，突出特定组件，并由权威的语音生成支持。使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松将详细脚本转化为视频，确保每个关键指令都配有字幕/说明文字，以提高可访问性和清晰度。
示例提示词2
制作一个引人入胜的45秒营销推广片段，展示特定硬件培训视频生成器的创新新功能。设想一个流畅、未来感的视觉风格，配以动态过渡和现代电子音轨，由富有魅力的AI虚拟形象呈现。利用HeyGen丰富的媒体库/素材支持来丰富视觉效果，然后使用纵横比调整和导出功能，以便在各种平台上最佳展示。这个片段将激发现有用户对产品演变的兴趣。
示例提示词3
生成一个简洁的30秒“每周小贴士”视频，针对现场技术人员，演示一个快速的预防性维护任务，适用于广泛部署的硬件系统。视觉风格应简洁实用，强调动手操作的特写镜头，配以友好、鼓励的AI旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，清晰表达每一步骤，确保短视频培训易于理解和操作。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

硬件培训视频生成器的工作原理

利用AI驱动的工具简化专业硬件培训视频的创建，节省时间和资源，同时提高团队的学习效果。

1
Step 1
创建您的培训脚本
首先在平台中编写或粘贴您的详细培训脚本。利用文本到视频功能，立即将您的内容转化为视觉故事板，为有效的培训视频奠定基础。
2
Step 2
选择视觉效果和主持人
从多样化的AI虚拟形象库中选择您的屏幕主持人。通过整合相关视觉效果，包括您自己的媒体或素材资产，清晰展示硬件功能，增强您的内容。
3
Step 3
生成AI语音并优化
为您的脚本即时生成AI语音，从多种声音和语言中选择。优化节奏并整合背景音乐，确保清晰的沟通，提供精致的音效体验。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦您的硬件培训视频完成，轻松以适合不同平台的多种格式和纵横比导出。高效地将您的专业企业培训内容分发给学习与发展团队或直接给员工。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂技术说明

将复杂的硬件手册和程序转化为易于理解的视觉AI生成培训视频，加快理解速度。

background image

常见问题

HeyGen如何促进引人入胜的生成式AI视频内容的创作？

HeyGen通过将脚本转化为精美视频，帮助用户制作高质量的生成式AI视频内容。我们的平台利用先进的文本到视频技术和逼真的AI虚拟形象，实现高效的脚本到视频制作，无需复杂编辑。

HeyGen能否帮助定制特定培训视频的AI虚拟形象？

当然可以。HeyGen提供强大的功能来创建和定制适合您培训视频的AI虚拟形象。这使企业能够保持一致的品牌形象，并提供个性化的员工培训体验。

模板在使用HeyGen创建AI培训视频中扮演什么角色？

HeyGen提供多样化的专业模板库，简化AI培训视频的创建。这些模板使学习与发展团队能够快速制作高质量内容，大大提高工作流程自动化并缩短制作时间。

HeyGen是否支持全球企业培训计划的多语言选项？

是的，HeyGen提供全面的多语言支持，包括AI语音和精确的字幕/说明文字。这一功能确保您的企业培训材料对全球多元化受众具有可访问性和有效性。