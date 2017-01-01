导览视频制作器：创造引人入胜的视觉体验
轻松制作专业导览视频，并通过我们卓越的语音生成功能增强视频效果。
制作一个90秒的视频，展示有志于成为科技企业家和小企业主如何快速生成复杂软件功能的解释视频。视觉风格应简洁、现代且专业，利用HeyGen的“模板和场景”快速组装内容，并通过“语音生成”生成的欢快且信息丰富的旁白来解释AI视频生成器的核心优势。
示例提示词1
为软件开发人员和技术教育者创建一个1分钟的教学视频，展示逐步调试常见代码错误的指南。视频应包含清晰的屏幕录制画面和简洁的屏幕文字，采用直接的教学语气，并利用HeyGen的“字幕/字幕生成”自动生成字幕，确保作为强大视频编辑工具的可访问性。
示例提示词2
制作一个2分钟的深入产品评测视频，面向科技评论员和IT专业人士，重点介绍一款新的企业软件解决方案用于YouTube视频。视觉风格应结合高清晰度、详细的软件界面截图，由专业AI虚拟形象呈现关键见解，配以精准的专家旁白。利用HeyGen的“AI虚拟形象”作为AI驱动工具的示例，并从“媒体库/素材支持”中加入相关素材以增强视觉背景。
示例提示词3
为B2B科技解决方案营销团队设计一个45秒的营销短片，突出云服务的效率，并通过简洁的导览视频制作器展示其关键功能。视觉效果应动态且节奏快，展示快速的界面交互，配以充满活力且清晰的专业旁白。强调通过HeyGen的“从脚本到视频”轻松创建引人入胜的内容，以及“纵横比调整和导出”的灵活性，以实现多平台分发。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化技术内容的视频创作？
HeyGen的AI视频生成器可以将文本脚本转化为引人入胜的视频，配有AI虚拟形象、专业旁白，甚至可以整合素材视频，使视频编辑变得极其简单。
HeyGen提供哪些编辑工具来定制视频？
HeyGen提供直观的拖放编辑界面，配有多种模板和AI驱动工具，使用户能够轻松定制视频的各个方面，包括品牌元素。
HeyGen能否自动为我的视频生成字幕和专业旁白？
是的，HeyGen具备强大的AI驱动工具，可以生成准确的字幕和专业旁白，提升视频的可访问性和吸引力。
使用HeyGen创建的视频有哪些导出选项？
HeyGen支持多种纵横比调整和导出选项，确保您的视频在YouTube和其他社交媒体平台上得到完美优化。