Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一段详细的90秒讲解视频，针对IT支持人员，展示一项新软件功能，重点介绍其技术工作流程。使用简洁的教学视觉风格，屏幕文字覆盖以突出重要步骤，所有内容均通过HeyGen的从脚本到视频功能高效生成。确保自动包含清晰的字幕/说明文字，以提高可访问性并强化此培训视频制作器中的复杂术语。
为现有客户设计一段吸引人的45秒产品教程，展示软件中最近添加的功能，作为有效的AI视频代理。视频应采用动态和欢快的视觉风格，由友好的AI虚拟形象引导演示，背景为充满活力的模板和场景。目标是有效传递快速、易消化的信息，以提高用户熟练度。
为教育工作者开发一段全面的2分钟信息视频，指导他们在LMS中创建引导路径，详细说明如何有效整合和跟踪视频内容。采用信息丰富且结构化的视觉美学，利用HeyGen的媒体库/素材支持相关的B-roll，并确保最终导出使用纵横比调整和导出，以实现跨各种学习管理系统的无缝兼容性，展示引导路径视频制作器的潜力。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何促进互动培训视频和个性化学习路径的创建？
HeyGen使用户能够构建动态的“引导路径视频制作器”体验，结合“分支情景”和“知识检查”等元素。这确保了学员与内容的互动能够根据他们的个人进度进行调整，从而在“教育视频”中培养真正的“个性化学习路径”。
HeyGen为创建专业内容提供了哪些先进的AI视频生成功能？
HeyGen利用先进的“AI虚拟形象”和“从文本到视频的功能”将脚本转化为引人入胜的视频叙述。这包括先进的“旁白生成”以提供清晰的音频和自动“字幕/说明文字”，简化高质量“培训视频”的创建。
HeyGen是否与学习管理系统（LMS）兼容以进行跟踪和分发？
当然，HeyGen支持与“LMS跟踪”和内容分发的无缝集成。您可以导出与各种平台兼容的视频，包括“SCORM导出”，确保您的“培训内容”在现有基础设施中易于管理和监控。
HeyGen能否协助公司培训材料的品牌化和定制化？
是的，HeyGen提供强大的“品牌控制”以确保您的“员工入职”和培训视频与公司的形象一致。利用自定义“模板和场景”、标志和配色方案，以及“纵横比调整和导出”，通过其“拖放编辑器”实现一致和专业的外观。