引导学习生成器：创建互动在线课程
通过AI虚拟形象生成个性化学习体验，打造引人入胜的互动课程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为企业培训师和人力资源团队制作一段2分钟的教学视频，采用现代、简洁的美学风格和自信、吸引人的旁白。视频应展示引导学习生成器的高级集成功能，特别是如何无缝管理SCORM包，以及内置分析如何提供深入的学习者进度洞察，利用HeyGen的AI虚拟形象清晰专业地呈现复杂信息。
为希望提高学生参与度的教育工作者开发一段60秒的解释视频，采用明亮、友好的视觉效果和温暖、鼓励的旁白。该视频将展示AI反馈在个性化学习环境中的强大功能，演示平台如何支持多样化的学习者，同时强调HeyGen为所有视频内容提供的自动字幕/说明的可访问性。
为开发人员或教育技术专家制作一段45秒的技术概述视频，使用信息丰富、结构化的视觉效果和精确的解释性旁白。该视频应深入探讨引导学习生成器的底层机制，重点介绍通过引导提示高效生成内容和文本到语音技术的无缝集成，特别突出HeyGen强大的旁白生成功能，用于创建多语言和多样化的音频体验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI虚拟形象和文本到语音简化视频制作？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和强大的文本到语音技术，轻松将您的脚本转化为专业视频。这使得无需摄像机或演员即可高效地进行文本到视频的制作，简化了任何学习平台的内容创建。
HeyGen为品牌定制和媒体集成提供了哪些选项？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您可以将您的标志和特定品牌颜色直接集成到视频中，打造白标体验。您可以通过用户友好的拖放编辑器，轻松从丰富的媒体库或您自己的上传中添加视频、音频和图像，丰富您的内容。
HeyGen的视频能否轻松集成到现有的学习平台和系统中？
是的，HeyGen支持无缝集成，允许您轻松分享或导出高质量的视频内容，以便高效的LMS分发。这确保了与各种学习平台和教育技术系统的兼容性，包括对SCORM包的全面支持。
HeyGen是否提供提高视频可访问性和导出灵活性的功能？
HeyGen通过自动生成字幕/说明显著提高了视频的可访问性，确保您的内容能够覆盖更广泛的受众。此外，HeyGen提供灵活的纵横比调整和多种导出选项，以适应不同平台和多样化的教育需求。