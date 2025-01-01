保证视频制作工具，瞬间呈现专业效果
使用先进的AI化身生成高效的视频广告和引人入胜的社交媒体内容。
想象一个面向B2B观众的1分钟技术概述，强调HeyGen如何作为保证视频制作工具，确保一致的高质量内容。视觉风格应专业且简洁，使用屏幕文字覆盖来突出关键功能，并配以权威的AI旁白。该视频将主要展示HeyGen高效的旁白生成功能。
示例提示词1
为市场营销专业人士和教育工作者开发一个动态的60秒教学视频，展示使用HeyGen作为视频编辑器的简便性。视觉风格应具有吸引力，采用无缝过渡和多样化场景，展示一个逼真的AI化身。搭配充满活力的背景音乐和清晰的AI旁白，引导观众，突出AI化身的集成和模板与场景的使用简便性。
示例提示词2
为内容创作者和企业沟通者构思一个2分钟的技术指南，详细介绍HeyGen的脚本创建能力。视觉方法应为解释性和指导性，或许可以从界面录屏开始输入脚本，然后过渡到一个精美的最终视频示例。音频应包含信息丰富且易于理解的解说，重点介绍从脚本到视频的自动字幕/字幕生成功能。
示例提示词3
挑战小企业主和人力资源部门使用HeyGen作为主要视频制作工具，制作一个精美的90秒企业公告或入职视频。视觉风格必须是欢迎且品牌一致的，完美融合自定义品牌元素如标志和颜色，支持媒体库/素材库。友好且专业的AI声音，配以轻柔的背景音乐，将传达信息，强调各种平台的长宽比调整和导出功能的简便性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的脚本或内容
首先概述您视频的信息。利用我们的从脚本到视频功能，将您的书面想法无缝转化为动态视觉叙事，为您的视频脚本创建奠定坚实基础。
Step 2
选择您的视觉表现
从多样化的AI化身中选择，以代表您的品牌或信息。个性化他们的外观和声音，打造一个专业且引人入胜的内容呈现者。
Step 3
添加专业旁白和品牌元素
使用我们的旁白生成工具为您的视频增强高质量音频。您还可以通过自定义品牌元素，结合AI旁白生成器，赋予视频独特的品牌形象，实现统一的外观。
Step 4
导出您的可发布视频
完成您的创作并为任何平台做好准备。我们的平台提供无缝的长宽比调整和导出功能，让您轻松准备好可发布的素材，适用于所有分发渠道。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频生成过程？
HeyGen的先进AI视频生成器允许用户直接从脚本创建高质量视频，利用AI化身和AI旁白生成技术高效地产出可发布的素材。
HeyGen能否协助视频的自定义品牌化？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将标志和特定颜色集成到视频模板中，确保所有内容的一致和专业的品牌形象。
HeyGen为视频编辑提供了哪些技术功能？
HeyGen提供了全面的视频编辑器，包括时间轴编辑器以实现精确控制，以及自动字幕和字幕生成，确保您的最终视频精美且易于访问。
HeyGen是否支持创建各种类型的视频？
是的，HeyGen是一款多功能的视频制作工具，旨在制作多样化的内容，从高效的视频广告和社交媒体视频到引人入胜的客户成功故事，均由其创意引擎驱动。