杂货店视频制作工具：轻松创建引人入胜的广告
利用AI虚拟形象创建动态杂货店广告，吸引注意力并增加参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
构思一个吸引人的45秒“杂货店视频”，目标是健康意识强的个人和家庭，展示新鲜农产品从农场到餐桌的旅程。采用干净自然的视觉风格，配以温暖的灯光和细腻的背景音乐。此制作可以有效利用HeyGen的广泛“媒体库/素材支持”来展示来源和准备创意，无需为每个场景定制拍摄。
设计一个温馨的60秒“社交媒体内容”，面向忠实顾客和当地社区成员，展示您所在社区“杂货店”的“生活一天”。视觉风格应温暖宜人，捕捉真实的互动和幕后时刻，配以柔和的原声背景音乐。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，轻松将关于员工和店铺价值的书面故事转化为引人入胜的屏幕叙述。
考虑开发一个简洁的30秒“在线杂货配送广告”，专为寻求极致便利的繁忙都市专业人士设计。视频应展现现代高效的视觉形象，配以流畅的图形和强劲的电子音轨，展示无缝的订单和配送过程。利用HeyGen的“AI虚拟形象”直接专业地呈现关键优势，确保在所有平台上为您的“促销视频”提供一致的品牌代言人。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我为我的业务创建引人入胜的促销视频？
HeyGen让您能够轻松制作专业的促销视频。我们的AI驱动在线视频制作工具允许您结合可定制的模板、AI虚拟形象和丰富的媒体库资产，打造引人注目的视觉效果。
HeyGen是否提供可定制的视频模板用于创意项目？
是的，HeyGen提供了多种视频模板，旨在激发您的创意。您可以轻松地使用品牌控制自定义这些模板，添加素材视频，并生成语音播报，以完美匹配您的创意愿景。
HeyGen为视频生成提供了哪些AI功能？
HeyGen提供强大的AI功能，用于简化端到端视频生成。这包括先进的AI虚拟形象、从脚本直接转换为视频的功能，以及自然的语音播报生成，确保您的高质量视频内容高效制作。
HeyGen能否制作像Instagram Reels或杂货店广告这样的引人入胜的社交媒体内容？
当然可以。HeyGen是创建多样化社交媒体内容的理想在线视频制作工具，包括动态的Instagram Reels和有效的杂货店每周特惠广告。通过调整纵横比和用户友好的界面，您可以快速适应任何平台的内容。