杂货洞察视频制作工具：提升零售分析

将原始数据转化为引人入胜的视频，利用AI虚拟形象可视化客户洞察和购物者行为，以优化店铺表现。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个有影响力的45秒视频，针对零售运营团队和商品陈列总监，展示如何优化店铺布局以显著改善购物者行为。视觉风格应干净且数据驱动，带有略显活力的语调，使用HeyGen的AI虚拟形象自信地展示分析结果，并展示客户流动和参与度的积极变化。
示例提示词2
为品牌经理和与零售商合作的广告公司制作一个动态的60秒视频，突出通过创新的店内促销活动实现的可衡量的销售提升。该视频需要说服力和动态的视觉风格，展示成功案例，并由HeyGen的语音生成提供专业旁白，辅以媒体库/库存支持的丰富视觉效果。
示例提示词3
为损失防范专家和店铺安保人员开发一个专注的30秒视频，解释增强运营情报的新策略。视频应采用严肃高效的视觉风格，配以支持性的背景音乐，确保通过HeyGen的字幕/说明文字实现清晰和易于理解，并设计为通过调整纵横比和导出实现灵活分发。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

杂货洞察视频制作工具的工作原理

轻松将复杂的零售分析和客户洞察转化为动态、引人入胜的视频，以更好地理解和传达购物者行为。

1
Step 1
上传您的洞察
首先将您的“AI视频分析”数据或关键发现导入平台。利用“文本转视频”功能高效地将原始数据转化为连贯的视频叙述。
2
Step 2
选择视觉元素
从各种专业“模板和场景”中选择，以生动地展示“购物者行为”趋势、产品陈列或店铺布局分析。
3
Step 3
添加AI旁白
通过专业的“语音生成”增强您的信息，以引人入胜且易于理解的格式呈现“实时客户洞察”。
4
Step 4
导出和分发
审查您的最终视频，并利用“纵横比调整和导出”优化您的“零售分析”视频，以适应各种分发渠道。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示零售分析和客户洞察

通过引人入胜的AI视频向利益相关者直观地传达复杂的零售分析、运营情报和客户洞察。

常见问题

HeyGen如何增强我们的零售分析和客户洞察？

HeyGen使企业能够将复杂的零售分析和购物者行为数据转化为引人入胜的视频演示。通过AI虚拟形象和文本转视频功能，您可以快速创建有见地的视频，以传达关键客户洞察并优化您的策略。

HeyGen在创建引人注目的店内促销中扮演什么角色？

HeyGen让您轻松制作专业视频，用于您的店内零售媒体平台和促销活动。利用可定制的模板和品牌控制来制作个性化的营销信息，这可以显著衡量表现并推动销售增长。

HeyGen能否帮助改善我们店内的运营情报？

是的，HeyGen帮助可视化来自各种数据点的运营情报，如客流量统计和店铺布局分析。您可以创建清晰的视频说明，配以旁白和字幕，以优化补货、增强损失防范措施并提高整体效率。

使用HeyGen创建AI视频分析和购物者行为视频是否容易？

HeyGen简化了AI视频分析和理解购物者行为的视频创建。只需输入您的脚本，HeyGen就能生成带有逼真AI虚拟形象的视频，让您无需相机或复杂的编辑技能即可有效传达复杂的客户洞察。