使用我们的图形洞察发展视频制作工具解锁洞察
通过我们强大的文本到视频功能，从您的洞察和脚本中即时生成引人入胜的营销视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为数字艺术家、平面设计师和教育工作者开发一个60秒的插图视频，将复杂数据转化为易于理解的图形洞察发展视频内容。采用艺术性和信息丰富的视觉风格，展示流畅的数据可视化动画，配以平静、清晰的解释性旁白。展示“AI化身”的强大功能，以引人入胜的方式呈现这些洞察，使抽象概念更易于观众理解。
为电子商务企业和产品广告商制作一个高能量的30秒商业广告，专注于快速产品展示。视频应具有充满活力、节奏快速的视觉风格，快速剪辑和产品特写，配以现代、震撼的背景音乐。强调HeyGen的“模板和场景”如何简化专业级商业资产的快速制作，无需大量编辑。
针对影响者和个人品牌，制作一个个性化的40秒视频，展示他们如何成为自己在线的创意代理。采用友好、吸引人的视觉风格，包含动态过渡和屏幕文字，配以对话式、亲切的旁白。突出“自定义化身”功能，让创作者能够体现其品牌身份，并以独特的方式直接与观众互动。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化营销内容的视频制作？
HeyGen是一款先进的AI驱动视频制作工具，旨在简化整个内容创作过程。通过其直观的界面，用户可以将脚本转化为引人入胜的营销内容，利用AI化身和多样化的视频模板高效制作专业视频。
HeyGen能否帮助创建定制的商业资产？
当然可以，HeyGen使用户能够轻松开发定制的商业资产。它允许创建独特的自定义化身，并提供全面的品牌控制，确保您的视频内容完美契合品牌的身份和美学。
视频模板在HeyGen的内容创作中扮演什么角色？
视频模板是HeyGen高效内容创作工作流程的核心，作为强大的图形洞察发展视频制作工具。这些专业设计的模板使用户能够快速制作高质量视频，为各种业务需求提供创意代理，加速视频制作过程。
HeyGen是否提供高级功能如旁白和字幕？
是的，HeyGen提供强大的AI驱动工具来增强您的视频内容。用户可以轻松生成自然的旁白，并自动添加准确的字幕或说明，使HeyGen成为您所有沟通需求的综合视频编辑器。