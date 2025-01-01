使用我们的图形洞察发展视频制作工具解锁洞察

通过我们强大的文本到视频功能，从您的洞察和脚本中即时生成引人入胜的营销视频。

126/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为数字艺术家、平面设计师和教育工作者开发一个60秒的插图视频，将复杂数据转化为易于理解的图形洞察发展视频内容。采用艺术性和信息丰富的视觉风格，展示流畅的数据可视化动画，配以平静、清晰的解释性旁白。展示“AI化身”的强大功能，以引人入胜的方式呈现这些洞察，使抽象概念更易于观众理解。
示例提示词2
为电子商务企业和产品广告商制作一个高能量的30秒商业广告，专注于快速产品展示。视频应具有充满活力、节奏快速的视觉风格，快速剪辑和产品特写，配以现代、震撼的背景音乐。强调HeyGen的“模板和场景”如何简化专业级商业资产的快速制作，无需大量编辑。
示例提示词3
针对影响者和个人品牌，制作一个个性化的40秒视频，展示他们如何成为自己在线的创意代理。采用友好、吸引人的视觉风格，包含动态过渡和屏幕文字，配以对话式、亲切的旁白。突出“自定义化身”功能，让创作者能够体现其品牌身份，并以独特的方式直接与观众互动。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

图形洞察发展视频制作工具的工作原理

使用AI驱动工具制作引人入胜、视觉丰富的视频，将复杂数据转化为易于理解的可操作洞察，轻松为您的观众呈现。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先编写或粘贴您的脚本。我们的从脚本到视频功能将生成初步视频草稿，为您的洞察内容创作奠定基础。
2
Step 2
选择AI化身
从多样化的AI化身中选择一位作为您图形洞察的呈现者，提升视频制作项目的参与度和视觉吸引力。
3
Step 3
添加视觉效果和音频
从广泛的媒体库/库存支持中整合相关图形、图表和媒体，有效地视觉化您的洞察，支持您的营销内容。
4
Step 4
导出并分享您的视频
在视频编辑器中进行精确编辑，调整时间和过渡效果，最终完成您的视频。然后，导出您的高质量图形洞察发展视频，满足您所有的创意代理需求。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

.

开发引人入胜的AI视频，突出客户成功，将图形洞察转化为强有力的推荐和案例研究。

background image

常见问题

HeyGen如何简化营销内容的视频制作？

HeyGen是一款先进的AI驱动视频制作工具，旨在简化整个内容创作过程。通过其直观的界面，用户可以将脚本转化为引人入胜的营销内容，利用AI化身和多样化的视频模板高效制作专业视频。

HeyGen能否帮助创建定制的商业资产？

当然可以，HeyGen使用户能够轻松开发定制的商业资产。它允许创建独特的自定义化身，并提供全面的品牌控制，确保您的视频内容完美契合品牌的身份和美学。

视频模板在HeyGen的内容创作中扮演什么角色？

视频模板是HeyGen高效内容创作工作流程的核心，作为强大的图形洞察发展视频制作工具。这些专业设计的模板使用户能够快速制作高质量视频，为各种业务需求提供创意代理，加速视频制作过程。

HeyGen是否提供高级功能如旁白和字幕？

是的，HeyGen提供强大的AI驱动工具来增强您的视频内容。用户可以轻松生成自然的旁白，并自动添加准确的字幕或说明，使HeyGen成为您所有沟通需求的综合视频编辑器。