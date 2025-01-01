您的首选图形演示视频制作工具，打造视觉冲击
轻松创建视觉吸引力的产品演示。利用HeyGen的模板和场景，获得专业效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为销售和市场营销专业人士开发一个动态的60秒产品演示，重点展示新功能如何简化工作流程，从而制作出高转化率的产品视频。利用HeyGen的模板和场景实现现代、吸引人的视觉风格，辅以直观的工具和欢快、自信的背景音乐，以吸引观众。
为新软件用户制作一个2分钟的教程视频，展示如何轻松导航一个对初学者友好的界面。该视频需要一种友好且视觉丰富的风格，利用HeyGen的AI虚拟形象展示关键步骤，确保整个过程中有亲切的听觉语调和清晰的解说。它将隐含展示软件的庞大可定制模板库。
为现有用户和开发者制作一个简洁的1分钟解释视频，详细说明一个关键的新集成及其技术影响。视觉呈现应清晰专业，利用屏幕录制画面展示新工作流程的高分辨率视频。HeyGen的字幕功能将提供清晰的屏幕文字，强化简洁的解说，确保所有观众都能轻松理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建详细的产品演示视频？
HeyGen通过其直观的内置视频编辑器，帮助您创建专业的产品演示视频。我们的平台是一个强大的图形演示视频制作工具，提供一个对初学者友好的界面，快速制作高分辨率的视频内容，有效展示您产品的功能和优势。
HeyGen能否帮助生成AI语音和字幕用于演示内容？
当然可以。HeyGen集成了先进的AI功能，包括强大的AI语音生成，为您的演示视频添加清晰的解说。您还可以轻松添加准确的字幕，以提高可访问性并扩大产品演示的受众范围。
HeyGen的演示视频中有哪些品牌和视觉元素的自定义选项？
HeyGen提供广泛的自定义选项，以确保您的演示视频完美契合您的品牌形象。您可以利用庞大的视频模板库，结合自定义品牌元素如标志和颜色，并通过生动的动画和有意义的图像和图形增强视觉效果。
HeyGen是否提供工具用于录制互动演示并分析其表现？
是的，HeyGen提供强大的功能来创建和管理互动演示。您可以录制带有引导截图演示的互动演示，并利用演示自动化功能，生成可跟踪的分享链接，从详细的分析中获取观众参与度的见解。