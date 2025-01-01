资助审查视频制作工具：简化您的资金申请流程

使用AI虚拟形象创建引人入胜的审查视频，为您的项目争取更多资金。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的内部审查视频，面向您的资助审查团队，概述高效评估资助提案的流程。视频应展示分析性和有条理的视觉美学，结合屏幕文字覆盖关键数据，并采用冷静、指导性的语音。利用HeyGen的字幕/说明功能增强专业审查视频的清晰度。
示例提示词2
制作一个30秒的引人注目的视频，展示最近资助项目的实际影响，目标是当前的捐助者和未来的资助者。视觉风格应是动态和激励人心的，采用蒙太奇风格的编辑和振奋人心的背景音乐。整合HeyGen的媒体库/素材支持，寻找有力的图像来吸引捐助者。
示例提示词3
生成一个45秒的视频，提供简明的资助申请技巧，旨在帮助非营利组织和个人研究人员改进他们的资助提案。该视频需要干净、信息丰富的视觉风格，配以亲切的图形和鼓励的语气。利用HeyGen的从脚本到视频的功能高效生成内容，使获胜提案更易于获取。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

资助审查视频制作工具的工作原理

使用高效的AI视频制作工具，将复杂的资助信息转化为清晰、引人入胜的审查视频。简化您的评估流程，轻松打动利益相关者。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入或粘贴您的详细资助审查脚本。我们的先进文本转视频功能将其转换为动态的视频叙述。
2
Step 2
选择AI虚拟形象
通过选择一个逼真的AI虚拟形象来提升您的演示效果。我们多样化的选择有助于保持专业和吸引人的语气。
3
Step 3
生成语音解说
使用我们先进的语音生成功能，为您的脚本赋予自然且引人入胜的解说，确保复杂细节的清晰传达。
4
Step 4
完成并导出
通过自动生成的字幕/说明增强可访问性和理解力。完成后，以各种格式和纵横比导出您的视频。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化内部资助审查培训

制作引人入胜的AI驱动培训视频，供内部审查团队使用，确保高效和一致的资助提案评估。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的资助项目概述视频？

HeyGen通过先进的文本转视频技术，帮助您将复杂的资助信息转化为引人入胜的视频内容。借助AI虚拟形象和自然的语音生成，您可以高效地制作出与观众产生共鸣的资助项目概述视频。

HeyGen提供哪些功能以高效创建资助审查视频？

HeyGen为您的资助审查需求提供高效的在线视频制作工具，允许您快速从脚本生成审查视频。关键功能包括自动生成的字幕/说明、可定制的视频模板，以及全面的媒体库/素材，以有效增强您的信息传达。

HeyGen能否根据我们的组织品牌定制资助提案视频？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将组织的标志、颜色和字体无缝集成到AI视频制作中。这确保了专业的、符合品牌的资助提案，有助于争取资金。

HeyGen如何简化复杂资助信息的视频内容创建？

HeyGen通过允许您轻松地将书面脚本转换为动态视频，简化了这一过程，使用逼真的AI虚拟形象和自然的语音解说。这种从脚本到视频的功能帮助您简化复杂的资助信息，使其对各种利益相关者更易于理解。