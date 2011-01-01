用毕业视频制作器创造难忘的时刻
使用HeyGen直观的模板和场景，轻松地为您的毕业视频添加文本和音乐。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
创建一个45秒的毕业幻灯片，讲述你的独特故事。这个视频专为学生和教育工作者设计，将利用HeyGen的文本到视频的功能，无缝整合个性化信息与精美的视觉效果。视频将采用动态而引人入胜的风格，结合多个角度和视频速度调整来突出关键时刻。添加音乐来为这场创意庆祝活动营造完美的氛围。
为了更技术化的处理，使用HeyGen的AI虚拟形象和语音合成技术制作一段90秒的毕业视频。这适合于精通技术的用户和内容创作者，视频将探索毕业视频编辑器的功能，允许精确调整视频速度并加入屏幕共享元素。视觉和音频风格将会是时尚和现代的，为你的毕业回忆增添专业感。
用一段30秒的毕业视频来庆祝你的成就，这段视频既简洁又有影响力。针对社交媒体爱好者和年轻毕业生，这段视频将利用HeyGen的媒体库/素材支持，融入高质量的毕业典礼片段。视觉风格将是清新活泼的，还可以通过添加文字和音乐来个性化，确保你的视频在任何信息流中脱颖而出。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过提供直观的工具，如毕业视频模板和编辑器，彻底改变了毕业视频的创作方式，使用户能够轻松制作难忘的毕业幻灯片。通过个性化文本、音乐和无缝过渡效果的增强，捕捉你的毕业典礼的精髓，让你的视频更加出色。
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Quickly create captivating graduation videos for social media using HeyGen's AI-powered tools, ensuring your memories are shared widely and beautifully.
激励和提升观众的励志视频.
Craft inspiring graduation videos that celebrate achievements and motivate future success, using HeyGen's creative features like text animations and music.
常见问题
HeyGen如何能够提升我的毕业视频创作过程？
HeyGen 提供了一个无缝的毕业视频创作体验，其直观的毕业视频编辑器让人易于上手。利用 AI 虚拟形象和文本到视频的脚本功能，轻松制作个性化且引人入胜的视频。
HeyGen为毕业幻灯片制作提供了哪些功能？
HeyGen的毕业幻灯片制作器包括可定制的视频模板，让您可以添加文本进行个性化定制，加入音乐，并加入视频过渡效果，以打造出精致的最终作品。
我可以使用HeyGen给我的毕业视频添加音乐和文字动画吗？
是的，HeyGen 让您可以轻松地为您的毕业视频添加音乐和文字动画，从而增强其情感影响力和视觉吸引力。
HeyGen是否支持多角度和屏幕共享功能来制作毕业视频？
HeyGen支持多角度和屏幕共享，非常适合捕捉全面的毕业典礼视频片段，并与观众分享。