设计一段30秒的激励性宣传视频，使用专业的毕业模板展示您的学校典礼，旨在吸引潜在学生并吸引校友；采用充满活力的视觉效果和现代欢快的音频风格。利用HeyGen的模板和场景快速组装引人入胜的视觉效果。
制作一段60秒的动态毕业宣传视频集锦，用于社交媒体，捕捉典礼的欢乐和激动，面向更广泛的社区；保持快速、欢乐的视觉美学，并配以现代流行音乐。通过整合HeyGen的媒体库/素材支持中的多样化视觉效果来增强您的创作。
为毕业生开发一段40秒的个性化信息，适用于个人观看或小组展示，采用真诚和鼓舞人心的视觉风格，并配以柔和的钢琴音乐。使用HeyGen的AI虚拟形象传达导师的定制祝福。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化毕业视频的制作？
HeyGen提供直观的视频编辑工具和可定制的毕业模板，使制作高质量的毕业宣传视频变得简单。您可以轻松结合视觉效果、背景音乐和文字动画，制作出令人难忘的庆祝内容。
HeyGen为毕业视频编辑提供了哪些创意AI功能？
HeyGen利用AI功能来增强您的毕业视频编辑过程，包括生成语音和动态文字动画。访问丰富的媒体库和素材资源，打造引人入胜的蒙太奇和幻灯片放映，适合您的特殊场合。
我可以自定义并分享使用HeyGen创建的毕业视频项目吗？
当然可以，HeyGen允许您对毕业视频项目进行广泛的自定义，包括品牌控制如标志和颜色。完成后，您可以轻松地在各种社交媒体平台上分享视频，或以首选的纵横比下载。
HeyGen支持在毕业幻灯片中添加个人媒体和音乐吗？
是的，HeyGen允许您上传自己的视频和图片，以个性化您的毕业幻灯片。通过引人入胜的背景音乐和平滑的过渡效果，提升您的项目，创造出专业的庆祝内容。