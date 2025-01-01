您的成功研究生视频制作工具

学生和教育工作者可以快速制作引人入胜的教育视频，用于演示和在线课程，利用我们动态的模板和场景。

制作一个45秒的引人入胜的视频，面向有志于研究生学习的学生和大学招生团队，展示通过高等教育的变革之旅。视觉风格应激励人心且具有学术氛围，配以振奋人心的配乐和清晰、专业的旁白生成，讲述关键里程碑和成就。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个30秒的庆祝视频，面向应届毕业生、他们的家人和校友网络，捕捉毕业日的喜悦和成功。该视频应具有动态、欢乐的视觉风格，配以欢快的背景音乐，利用从脚本到视频的文本生成快速组装祝贺信息和难忘时刻，使其成为完美的毕业视频制作工具。
示例提示词2
开发一个60秒的信息性教育视频，专为展示学术项目的教育工作者和学生或在线课程创作者设计。视频风格应专业且清晰，配以引人入胜的图形和简洁的旁白，并通过字幕/说明文字增强可访问性，使其成为理想的教育视频制作工具。
示例提示词3
设计一个现代化的30秒宣传视频，面向潜在学生和大学市场部门，突出校园生活的活力和创新项目。采用干净、吸引人的视觉美学，配以激励人心的背景音乐，使用AI虚拟形象动态展示信息，展示AI视频制作工具的强大功能。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

研究生视频制作工具的工作原理

通过直观的AI平台，轻松为您的研究生项目、演示或回忆创建专业且引人入胜的视频。

1
Step 1
创建您的脚本或选择模板
通过列出内容开始您的研究生视频。您可以粘贴演示笔记以利用从脚本到视频的文本生成，或通过选择各种预设计的模板和场景快速开始。
2
Step 2
选择您的视觉和音频
通过引人入胜的视觉和声音增强您的信息。浏览广泛的媒体库/库存支持，寻找相关的剪辑或图像，并轻松添加旁白，通过语音生成清晰地传达您的学术内容。
3
Step 3
定制和完善您的视频
通过精确的文本定制个性化您的视频，以突出关键信息、添加标题或包含字幕。您还可以在场景之间集成流畅的过渡，以实现专业的流程。
4
Step 4
导出并分享您的杰作
通过高质量导出完成您的研究生项目。该平台支持4K输出，确保您的学术作品在演示或在线分享时看起来清晰且专业。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂主题

将复杂的学术概念转化为清晰、易于理解的视频解释，使学习更易于获取并提高教育成果。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的创意视频项目？

HeyGen作为一个先进的视频制作工具，提供了丰富的视频模板和场景库，可以快速启动任何创意愿景。您可以轻松地将想法转化为引人入胜的视觉内容，使创作过程直观且高效。

HeyGen为视频提供了哪些创意定制选项？

HeyGen提供广泛的创意定制选项，允许您通过动态文本定制、丰富的音乐选择以及各种效果和过渡来个性化您的视频。这确保了您的最终作品完美契合您的艺术方向。

HeyGen是否利用AI进行更具动态的视频创作？

当然，HeyGen是一个AI驱动的视频制作工具，集成了尖端的AI功能，包括逼真的AI虚拟形象和文本到视频生成。这些先进功能简化了制作过程，使您能够轻松创建动态且专业的视频。

我可以从HeyGen导出高质量的视频到各种平台吗？

是的，HeyGen支持导出高质量视频，包括4K输出，确保您的内容看起来清晰。其纵横比调整功能允许您为不同平台调整创作，使HeyGen成为一个多功能的视频制作工具，满足您所有的分发需求。