政府服务说明生成器：简化公共沟通

使用从脚本到视频的功能轻松创建引人入胜的公共沟通和培训视频。

创建一个60秒的说明视频，面向普通市民，详细介绍申请常见政府服务（如驾照续期）的流程。视觉风格应明亮易懂，采用友好、逼真的AI化身逐步引导观众完成申请，并配以清晰且令人安心的AI旁白。此公共沟通作品应清晰展示如何利用HeyGen的AI化身轻松传达复杂信息，以吸引人们对政府服务的解释。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的培训视频，针对新入职的公共部门员工，介绍他们部门的核心价值观和组织结构。视频应采用专业且简洁的视觉风格，利用屏幕文字和自信的AI声音传递关键信息。通过利用HeyGen的从脚本到视频的功能，确保脚本无缝转换为引人入胜的说明，使所有新员工都能轻松高效地接受公共部门培训。
示例提示词2
设计一个吸引人的45秒公共服务公告（PSA），面向当地社区成员，呼吁参与即将到来的公共健康倡议，如疫苗接种活动或节水行动。视觉美学应温暖且以社区为中心，结合鲜艳的色彩和鼓励性的AI旁白，以传达紧迫性而不引起恐慌。利用HeyGen的模板和场景快速组装一个高影响力的说明视频，深刻共鸣并推动居民参与。
示例提示词3
制作一个简洁的30秒信息视频，用于社交媒体，目标是寻求快速了解最近政策变化或政府援助计划的公众，由AI说明视频制作器生成。此视频需要动态、快速的视觉风格，清晰、易于理解的信息由虚拟主持人和欢快的AI声音呈现，确保即使无声也能最大程度地清晰。关键是使用HeyGen的功能集成显著的字幕/说明文字，确保快速视频创作在各种平台上普遍可访问和理解。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

政府服务说明生成器如何工作

快速创建清晰、易于访问的公共服务说明视频，提高市民的理解和参与，无需任何视频制作经验。

1
Step 1
选择一个模板
首先从我们专业设计的模板中选择，这些模板专为简化复杂的政府服务和创建引人入胜的说明视频而设计。
2
Step 2
粘贴您的脚本
通过粘贴您的脚本，轻松将公共沟通转化为动态视频内容。我们的AI将使用从脚本到视频的技术自动将文本转换为自然的语音。
3
Step 3
选择您的AI化身
通过一个逼真的AI化身增强您的信息传递，使您的政府服务说明更具亲和力和吸引力。
4
Step 4
生成并导出
通过添加自动字幕/说明文字以提高可访问性，最终确定您的公共服务公告（PSA），然后生成您的AI视频，以便在各种平台上立即进行公共沟通。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速公共服务公告

快速制作引人入胜的AI驱动视频，用于社交媒体，有效传播重要的公共服务公告和更新。

常见问题

HeyGen如何成为强大的政府服务说明生成器？

HeyGen使公共部门能够高效创建有影响力的说明视频和公共服务公告（PSA）。利用我们专业设计的模板和逼真的AI化身，简化复杂信息的公共沟通。

HeyGen的AI视频制作器对没有经验的初学者来说容易吗？

当然，HeyGen是一个直观的AI说明视频制作器，适合所有人。其拖放功能和从脚本到视频的功能允许快速视频创作，无需经验。

HeyGen为视频制作提供了哪些高级AI功能？

HeyGen提供高级AI功能，包括逼真的AI化身、强大的AI语音生成器和自动字幕/说明文字。这些功能增强了您的培训视频，并通过多语言支持确保广泛的可访问性。

HeyGen能快速制作专业的说明视频吗？

是的，HeyGen能够快速创建满足您所有需求的视频，从公共沟通到培训视频。我们的平台简化了整个过程，让您在几分钟内生成高质量的AI视频内容。