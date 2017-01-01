政府信息视频制作工具：简化公共宣传
使用AI化身即时创建合规的公共宣传和沟通视频，以提供引人入胜的公共服务。
开发一个60秒的动画视频，面向潜在的政府雇员，展示职业机会和机构文化，结合活泼的图表风格动画，通过HeyGen的模板和场景提供清晰的屏幕文字，为政府就业提供用户友好且信息丰富的体验。
设计一个简洁的30秒政府信息视频制作，面向政府机构员工，重点介绍最近的FOIA合规更新，以直接、专业的风格呈现，关键信息由HeyGen的文本转视频功能创建的AI化身突出显示，确保数据保护意识。
制作一个75秒的信息视频更新，介绍新的公共服务交付增强措施，面向市民，采用动态视觉风格，结合从HeyGen的媒体库/库存支持中获取的真实世界镜头，以及清晰的旁白，展示AI驱动解决方案在政府视频解决方案中的影响。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助政府机构制作引人入胜的解释视频？
HeyGen使政府机构能够高效地制作动态解释视频和动画视频。我们的AI化身和文本转视频功能简化了引人入胜的公共宣传和沟通内容的创建，使复杂信息易于理解。
是什么让HeyGen成为公共服务交付的理想政府信息视频制作工具？
HeyGen是理想的政府信息视频制作工具，因为其AI驱动的解决方案和用户友好的拖放编辑器。该平台简化了重要视频的创建，通过专业且易于访问的内容优化公共服务交付。
HeyGen为制作专业的政府就业信息视频提供了哪些功能？
对于政府就业信息视频，HeyGen提供了强大的功能，如可定制的模板、品牌控制和高质量的语音生成。这些工具确保机构能够有效地创建专业且一致的公共宣传和沟通材料。
HeyGen能否协助政府实体为多元化受众创建可访问的视频？
当然，HeyGen通过自动字幕/说明和多语言语音显著协助政府实体创建可访问的政府视频解决方案。这确保了关键的公共宣传和沟通信息能够覆盖广泛且多元化的受众。