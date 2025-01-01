政府对齐视频制作工具：简化公共部门沟通
通过动态视频增强内部沟通和培训参与。利用强大的语音生成技术传达清晰、专业的信息。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为政府机构的新员工开发一个2分钟的引人入胜的解释视频，概述关键的合规程序。此培训参与视频应采用逐步视觉方法，配有屏幕文本和友好但信息丰富的语气，利用从脚本到视频的文本转换进行高效制作，并包括准确的字幕/说明以提高可访问性。
制作一个简洁的60秒公共部门沟通视频，宣布为公民推出新的在线数字服务。视频应具有现代且易于访问的视觉风格，结合媒体库中的相关素材，并配有清晰、积极的声音，确保作为公共视频公告的广泛传播。
为政府部门负责人设计一个引人注目的45秒视频，展示采用AI视频制作工具进行内部流程的效率提升。视觉和音频风格应复杂且数据驱动，展示各种模板和场景，由自信的AI化身展示优势，并通过纵横比调整和导出优化适用于各种平台。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何将文本转换为视频？
HeyGen利用先进的AI视频制作技术将您的脚本转化为引人入胜的视频。用户只需输入文本，即可轻松生成视频内容，随后由AI化身进行语音同步，实现无缝的文本到视频创作过程。
HeyGen是否支持自定义品牌元素？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将公司的标志、特定颜色和字体直接整合到视频中。这确保了所有内部沟通视频和公共部门沟通保持一致的品牌形象。
有哪些类型的AI化身可用？
HeyGen提供多样化的高质量AI化身，您可以选择最合适的演示者用于解释视频、培训参与材料或视频公告。这些逼真的AI化身显著增强了观众在各种沟通需求中的参与度。
HeyGen是否提供视频可访问性功能？
当然，HeyGen包括AI字幕等功能以增强可访问性，使您的视频更易于被更广泛的观众理解。此外，我们的平台支持丰富的语音生成和全面的媒体库，以进一步丰富您的内容。