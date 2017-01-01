治理培训视频制作工具：利用AI提升合规性
赋能L&D团队快速制作有影响力的合规培训视频，使用HeyGen的AI语音生成技术。
制作一段1分钟的视频，专为L&D团队量身定制，展示如何使用动态AI化身高效更新合规培训模块。视觉风格应专业且清晰，利用友好的AI化身发言人传递简洁、关键的信息，并辅以自信、权威的旁白生成。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一段90秒的教学视频，面向需要治理培训的新董事会成员和员工，重点讲解复杂的监管主题，使其变得简单。视觉风格应信息丰富且简洁，屏幕上应有文字和图形以增强清晰度，利用HeyGen的从脚本到视频功能，将详细的治理政策转化为引人入胜的视觉内容，并配有准确的字幕/说明。
示例提示词2
为非营利组织董事会和独立学校董事会制作一段45秒的宣传片，展示制作精美的董事会治理培训视频的简便性。视觉风格应现代且吸引人，具有动态场景转换和从综合媒体库/库存支持中提取的相关库存视觉效果，所有这些都可以通过可定制的模板和场景快速构建。
示例提示词3
生成一段2分钟的技术概述，面向IT和L&D专业人士，说明用于e-learning视频创建的最佳视频文档实践，特别是LMS集成。视频应具有解释性和可访问的语气，可能包含动画图表或屏幕录制，以解释输出设置，展示如何调整纵横比和导出以确保在各种学习管理系统中无缝兼容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的培训内容
首先将您的治理培训脚本粘贴到编辑器中，或从专业模板库中选择，使用从脚本到视频功能为e-learning视频创建量身定制的模板。
2
Step 2
选择您的AI主持人
通过从多样的AI化身画廊中选择来提升参与度，确保您的治理培训内容以专业且引人入胜的方式呈现。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
整合公司的标志、颜色和其他品牌控制。通过加入库存媒体或自定义视觉效果来增强清晰度，以说明合规培训中的关键概念。
4
Step 4
导出和交付
完成培训视频后，轻松使用纵横比调整和多种格式导出，以便在不同平台上分发并集成到您的LMS中。
常见问题
HeyGen如何简化治理培训视频的制作？
HeyGen利用先进的AI化身和直观的从文本到视频技术，简化专业治理培训视频的制作，赋能L&D团队高效创建引人入胜的内容。
HeyGen在有效的e-learning视频创建方面提供了哪些技术能力？
HeyGen提供强大的技术能力，包括逼真的AI化身、可定制的AI语音和一键翻译成超过140种语言，确保您的e-learning视频创建在全球范围内可访问且有影响力。
我可以自定义HeyGen创建的培训视频以保持品牌一致性吗？
可以，HeyGen提供全面的品牌控制。您可以轻松自定义场景、整合您的标志，并调整颜色，以确保所有员工培训视频反映您品牌的独特身份。
使用HeyGen，我可以多快制作和更新合规培训视频？
借助HeyGen多样的模板和强大的从文本到视频功能，您可以快速制作新的合规培训视频并轻松更新，大大加快您的视频文档流程。