Google Sheets教程：今天掌握电子表格基础

学习强大的电子表格功能和实际示例，然后使用HeyGen的从脚本到视频功能创建清晰、引人入胜的视频课程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，针对小企业主，展示在Google Sheets中用于基本财务跟踪的基本数学函数的实际示例。视觉风格应动态，快速剪辑和清晰的高亮动画，配以轻快且信息丰富的旁白，并包括字幕/说明文字，以增强Google Sheets教程内容的可访问性和理解。
示例提示词2
设计一个2分钟的Google Sheets教程，面向项目经理，展示如何利用基本数据分析功能快速解读项目进展。采用现代和流畅的视觉风格，使用专业的“模板和场景”清晰呈现复杂信息，配以自信且权威的声音提供简明的逐步数据可视化指南。
示例提示词3
为从事项目管理的团队制作一个45秒的Google Sheets视频，重点介绍电子表格程序中的高效数据组织和协作功能。视觉风格应友好且节奏快速，突出关键界面元素，使用“从脚本到视频的文本”生成清晰简洁的声音，快速传递关于组织共享项目数据的Google Sheets教程。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

Google Sheets教程视频如何运作

学习如何轻松创建引人入胜的专业Google Sheets教程视频，简单步骤即可为您的观众澄清复杂功能和流程。

1
Step 1
创建您的教程脚本
概述Google Sheets教程的关键概念和“逐步”说明。HeyGen的“从脚本到视频”功能将您的书面内容转化为动态视觉指南，准备好进行增强。
2
Step 2
选择您的视觉呈现
选择合适的模板并自定义场景，以在您的Google Sheets教程中直观地展示“实际示例”。您还可以整合“AI虚拟形象”以引人入胜地呈现信息，使您的数据栩栩如生。
3
Step 3
添加解释性音频和文本
通过利用“旁白生成”清晰地叙述步骤，增强关于“数学函数”或数据输入的教程。进一步确保理解，通过自动字幕提高可访问性和强化学习。
4
Step 4
导出您的精美视频
完成您的综合“Google Sheets”教程视频，确保所有说明清晰。使用HeyGen的“纵横比调整和导出”优化您的视频以适应各种平台，使其准备好与您的观众分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

为社交媒体制作快速Google Sheets提示

快速创建引人入胜的短视频片段，用于社交媒体，突出特定的Google Sheets功能或快速提示，以扩大影响范围。

background image

常见问题

HeyGen如何简化专业视频创作？

HeyGen使用户能够将脚本转化为引人入胜的视频，配以逼真的AI虚拟形象和先进的从文本到视频功能。这简化了整个制作过程，实现高效的内容生成。

HeyGen可以定制视频以符合品牌形象吗？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标和特定品牌颜色无缝融入视频中。这确保每个内容都能反映您独特的企业形象。

HeyGen提供哪些媒体资源和编辑灵活性？

HeyGen包含丰富的媒体库，并支持库存资产以增强您的视频。此外，您可以轻松调整各种平台的纵横比，并利用预设计的模板和场景快速组装内容。

HeyGen是否支持视频可访问性的高级功能？

是的，HeyGen通过自动从文本生成旁白并为所有视频内容提供精确的字幕/说明文字，确保高可访问性。这些功能使您的视频更具包容性，并能覆盖更广泛的观众。