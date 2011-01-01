Google广告视频制作工具：创建高影响力的视频广告
为您的Google广告活动生成引人入胜的视频广告。轻松将脚本转化为引人注目的视频，使用AI驱动的文本到视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个针对科技初创公司和产品营销人员的60秒精美教学视频，演示复杂的软件功能。视觉风格将是干净、现代和专业的，使用屏幕录制与动画图形交替展示关键功能，并配以平静、激励人心的背景音乐。这种“AI驱动的视频创作”利用HeyGen的“AI化身”进行讲解，确保一致且引人入胜的呈现，无需实际演讲者。
为社交媒体营销人员开发一个吸引人的15秒“竖屏视频广告”，目标是Z世代，推广限时抢购。美学风格应视觉上引人注目且节奏快速，结合鲜艳的色彩、时尚的过渡效果和大胆的屏幕文字，与流行的高能量音乐同步。关键是利用HeyGen的“字幕/字幕”功能，确保即使在无声观看时也能产生最大影响，简化整个“视频创作”过程以便快速部署。
为教育工作者和在线学习平台制作一个引人入胜的45秒教程视频，解释科学概念。视觉方法应清晰且富有表现力，结合简单的动画和HeyGen库中的高质量“素材媒体资产”，并配以柔和的环境背景音乐。这种“视频制作”体验将通过利用HeyGen的“从脚本到视频”功能得到增强，将书面脚本直接转化为引人入胜、易于理解的学生视觉课程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化广告的AI驱动视频创作？
HeyGen通过提供强大的Google广告视频制作工具简化了AI驱动的视频创作。用户可以快速使用先进的AI化身和可定制的视频模板生成视频广告，加速他们的营销视频制作。
HeyGen能否帮助创建适用于各种平台的引人入胜的视频广告，包括竖屏格式？
是的，HeyGen被设计为一个多功能的视频制作工具，能够为各种平台创建动态视频广告，包括竖屏视频广告。其功能如专业配音和丰富的素材媒体资产库可增强您的营销视频制作。
HeyGen提供哪些视频编辑功能以定制视频内容？
HeyGen提供基本的视频编辑功能以精细化视频创作，包括剪辑视频片段的能力。用户还可以加入品牌控制、字幕和隐藏字幕，以完全定制他们的广告视频以适应任何活动。
HeyGen如何作为PPC活动和Performance Max的有效视频制作工具？
HeyGen作为一个直观的视频制作工具，能够高效地为PPC活动和Performance Max定制视频创作。它允许您使用AI驱动的工具制作高质量的视频广告，显著增强您在YouTube等平台上的数字广告效果。