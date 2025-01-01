Google广告视频制作工具：AI视频创作打造惊艳广告
使用我们的文本转视频生成功能，将您的想法转化为高质量的视频广告，完美适用于有效的视频活动。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个时长45秒的精美视频，目标是需要为其视频活动制作多样化广告创意的营销专业人士。视觉和音频风格应专业，具有动态过渡和权威的旁白。展示HeyGen的模板和场景以及AI化身，说明如何高效生成多种活动变体。
设计一个吸引人的60秒教学视频，面向希望将博客文章转化为引人入胜的社交媒体内容的内容创作者。视频应采用友好、对话式的语气和生动的图形，吸引那些希望扩大数字影响力的人。利用HeyGen的文本转视频功能轻松转换书面内容，并辅以自动字幕以提高可访问性。
制作一个简洁的15秒视频，适合专注于移动优先广告的数字营销人员，特别是垂直视频广告和短片广告。这个节奏快、视觉冲击力强的视频应具有强烈的音效，展示快速内容传递。强调HeyGen的纵横比调整和导出功能，以便快速适应，以及其媒体库/素材支持以获取高质量创意资产。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化Google广告视频的制作？
HeyGen是一个强大的AI视频创作平台，专为Google广告视频制作而设计，允许用户快速制作引人入胜的广告创意。利用AI化身和多样化的模板，生成适合您视频活动的高质量视频。
HeyGen能为我的视频内容生成自定义AI化身吗？
是的，HeyGen允许您生成逼真的AI化身，增强您的社交媒体内容和广告创意。此功能使企业能够在无需专业演员或复杂视频制作的情况下扩展个性化视频生成。
HeyGen有哪些方法可以帮助将现有资产转换为视频？
HeyGen通过其先进的文本转视频和图像转视频功能，将您的创意资产转化为动态视频。这使得可以快速生成各种平台的多样化内容，如垂直视频广告或短片广告。
HeyGen是否提供AI视频的专业旁白选项？
当然。HeyGen提供强大的旁白生成功能，确保您的AI视频创作包含清晰且自然的旁白。此功能为您的所有视频活动和广告创意增添了专业色彩。