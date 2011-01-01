使用我们的告别视频制作器 创造难忘的时刻
使用人工智能化身和充满情感的音乐轻松制作个性化的告别视频，以表达真挚的告别。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
用一段45秒的定制告别视频捕捉告别的精髓，专为朋友和家人设计。使用HeyGen的文本到视频的剧本功能，将感人的故事和回忆编织在一起，背景是宁静的视觉效果和柔和的音频。这个视频非常适合那些想要创建个人视频礼物的人，可以借助HeyGen的媒体库进行素材支持。
为了增添专业感，使用HeyGen的视频编辑工具制作一段30秒的告别视频。这个视频面向企业环境，将会包含流畅的过渡效果和精致的外观，并通过HeyGen的语音合成技术增强，以确保传达清晰而有力的信息。目标观众是寻求高端告别视频创作体验的商务专业人士。
设计一个60秒的告别视频模板，结合多人的视频贡献，非常适合社区或团体环境。利用HeyGen的字幕/标题功能，确保每一条发自内心的信息都能被理解，同时配上生动的视觉风格和振奋人心的音频。这个视频是为想要创造一个协作和包容的告别体验的团体量身定制的。
创意引擎
No Crew. No Cuts. Just Your AI Video Agent at Work
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen的创新视频制作工具让人们可以轻松制作感人的告别视频，通过个性化信息和感人的音乐功能创造难忘的告别时刻。
激励并提升观众的情绪，用励志视频.
Create farewell videos that inspire and uplift, leaving a lasting impression on your audience.
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Quickly produce engaging goodbye videos for social media, capturing the essence of your farewell message.
常见问题
HeyGen怎么帮我制作一段定制的告别视频？
HeyGen提供了一系列告别视频模板和视频编辑工具，让您可以制作个性化的告别视频。凭借AI虚拟形象和脚本到视频的功能，您可以轻松添加个性化信息和富有情感的音乐，使您的告别视频真正独一无二。
是什么让HeyGen的告别视频制作器脱颖而出？
HeyGen的告别视频制作器以其直观的界面和高级功能如语音生成和字幕脱颖而出。这些工具，加上丰富的媒体库和品牌控制，确保您的告别视频既专业又真挚。
我可以使用HeyGen在我的告别视频中添加个性化信息吗？
是的，HeyGen 让您可以无缝地将个性化信息整合到您的告别视频中。借助其文本到视频的功能和可定制的视频主题，您可以有效地传达您的情感。
HeyGen提供了哪些视频编辑工具来制作告别视频？
HeyGen提供了一整套全面的视频编辑工具，包括宽高比调整、场景模板和素材支持。这些功能让您可以轻松制作出精致且难忘的告别视频。