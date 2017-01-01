全球视频生成器：使用AI创建惊艳视频
通过我们的AI视频生成器，利用强大的文本转视频功能，改变您的内容创作工作流程，制作出专业质量的营销视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一段45秒的动态宣传视频，面向跨国公司和市场经理，展示HeyGen作为全球视频生成器的强大功能。视觉美学应充满活力且具有全球视野，展示多样化的地点和AI化身无缝传递多语言信息。利用AI化身功能展示本地化内容创作，并通过多样化的旁白生成选项支持有效的跨文化交流和高效的多格式导出。
创建一段90秒的详细教学视频，专为内容创作者和技术培训师设计，演示如何使用HeyGen增强视频的可访问性。视觉呈现应为清晰的逐步屏幕共享教程，配以友好且信息丰富的旁白。重点展示字幕/字幕功能，展示其精确性和易于集成到整体内容创作工作流程中，从而简化面向多元化观众的制作。
开发一段1分30秒的引人入胜的视频，面向平面设计师和数字营销人员，展示如何利用HeyGen的图像转视频功能将静态视觉效果变为生动。采用创意和艺术的视觉风格，展示从高质量图像到动态视频片段的无缝过渡，配以鼓舞人心且充满活力的旁白。强调利用媒体库/库存支持的灵活性来丰富视觉叙事，为数字营销活动提供创新方法。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何生成专业的AI视频？
HeyGen利用先进的AI化身生成技术和强大的文本转视频功能，将脚本转化为引人入胜的视觉内容。我们的平台使用复杂的神经网络，确保为各种应用提供专业质量和吸引人的视频。
HeyGen为生成的视频提供哪些输出质量和格式？
HeyGen确保所有生成视频的高清质量输出，提供清晰明亮的视觉效果。用户可以将其AI驱动的视频导出为多种格式，支持多格式导出，以便在不同平台和用途之间无缝集成。
HeyGen能否提升我的内容创作工作流程？
是的，HeyGen旨在通过直观的视频编辑功能和无缝的工作流程集成来简化您的内容创作过程。我们的平台提供实时处理能力，使从脚本到最终输出的视频制作快速完成。
HeyGen是否为AI视频提供多样化的旁白选项？
HeyGen提供全面的旁白生成功能，允许用户从多种声音和语言中进行选择。这确保了您的AI视频能够实现全球覆盖，并保持出色的提示遵循性，以准确传达信息。