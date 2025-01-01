全球更新视频生成器：即时全球洞察
轻松将您的数据转化为引人入胜的全球更新，使用我们的AI视频制作器，利用强大的从脚本到视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的教学视频，面向学习复杂平台的新用户，采用清晰的分步视觉风格，突出UI亮点和友好的AI化身。音频应平静且具有指导性，利用HeyGen的`从脚本到视频`功能将书面指令生动呈现，并通过`字幕/说明`增强可访问性和清晰度，确保流畅的学习体验。
设计一个2分钟的`全球洞察更新视频制作器`演示，面向国际商业领袖，采用动态视觉风格，配有互动世界地图和多样化的专业`AI化身`代表不同地区。音频应保持权威语气，完美结合HeyGen的可定制`模板和场景`，确保信息传达给关键决策者的同时，信息全球相关且精致。
制作一个45秒的宣传视频，目标是社交媒体经理，利用HeyGen的`媒体库/素材支持`提供引人入胜的快节奏视觉效果和现代图形。音频应充满活力和能量，结合背景音乐和清晰的旁白，然后通过`纵横比调整和导出`优化最终输出，以确保在各种`社交媒体`平台上完美展示，体现真正的`端到端视频生成`。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何确保我的视频具有字幕/说明的可访问性？
HeyGen简化了为您的视频添加字幕/说明的过程，确保在多种语言中实现更高的可访问性和参与度。我们强大的在线编辑器提供了强大的视频编辑工具，以精确控制这些重要元素。
HeyGen的AI视频生成器能否生成自然且情感感知的旁白？
是的，HeyGen的AI视频生成器擅长创建自然且情感感知的旁白，将您的从脚本到视频转化为高度吸引人的内容。这一先进功能显著提升了整体观众体验。
HeyGen提供哪些端到端视频生成功能？
HeyGen提供全面的端到端视频生成功能，允许您从头到尾创建高质量的内容。这包括可定制的视频模板、多样化的AI化身以及广泛的品牌控制，以保持您的独特身份。
HeyGen是否支持各种纵横比和导出选项，以适应社交媒体等不同平台？
当然。HeyGen的在线编辑器中的高级视频编辑工具支持无缝的纵横比调整和导出，优化您的内容以适应各种平台，包括社交媒体。这确保了您的视频始终看起来专业，并在任何分享的地方完美契合。