全球培训视频制作工具：创建引人入胜的内容
赋能您的L&D团队，使用逼真的AI化身在全球范围内创建引人入胜的多语言培训内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个1分钟的说明视频，面向全球L&D专业人士和拥有国际员工的公司，展示HeyGen如何快速创建多语言培训内容。视频应采用动态且视觉吸引力强的风格，通过多样化的屏幕元素展示全球包容性，配以清晰自信的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成核心内容，并包含自动生成的多语言字幕/说明，以强调其全球影响力。
为IT培训部门和项目经理制作一个75秒的宣传视频，展示使用HeyGen作为生成AI平台创建技术教程的效率和可扩展性。视觉美学应现代且简洁，重点展示简化的工作流程，配以精准且专业的旁白。通过利用HeyGen丰富的媒体库/素材支持中的可定制模板和场景，快速组装专业级培训模块，强调成本效益。
为技术作家、软件开发人员和产品团队制作一个2分钟的详细教程视频，展示HeyGen如何从概念到最终导出促进全面的视频文档。视觉呈现应清晰、逐步且信息丰富，类似于实用的软件演练，配以冷静且指导性的旁白。通过使用HeyGen的从脚本到视频功能将复杂的指令转化为引人入胜的视觉内容，然后利用纵横比调整和导出功能适应各种平台，突出端到端视频生成的简便性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用其生成AI平台创建培训视频？
HeyGen利用其先进的生成AI平台轻松将文本转化为引人入胜的培训视频。该AI技术支持逼真的AI化身和动态场景，使用户无需复杂的制作即可创建高质量的内容。它高效地简化了生成培训视频的整个过程。
HeyGen能否帮助L&D团队高效地制作多语言培训内容？
当然可以，HeyGen使L&D团队能够轻松创建多语言培训内容。其功能包括生成多语言旁白和字幕，确保您的视频教程和员工入职材料能够引起全球观众的共鸣。这使得HeyGen成为一个无价的全球培训视频制作工具。
有哪些AI化身可用于增强全球培训视频制作内容？
HeyGen提供多样化的高质量AI化身，可用于您的全球培训视频制作需求。这些AI化身将您的脚本生成内容栩栩如生地呈现，为视频文档和教学材料提供一致且专业的屏幕呈现。您可以从各种可定制的化身中选择，以最佳方式适合您的品牌和培训信息。
HeyGen的端到端视频生成过程是怎样的，包括脚本生成？
HeyGen提供一个直观的端到端视频生成平台，从您的脚本开始。用户可以输入文本，选择AI化身，并从可定制的模板中选择以制作完整的视频。这个简化的从文本到视频的工作流程使内容创建变得简单，使复杂的视频制作对每个人都可及。