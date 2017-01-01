全球培训视频生成器：AI驱动的电子学习变得简单
轻松为全球L&D团队创建引人入胜的多语言培训视频，从文本到视频脚本。
为全球员工开发一个90秒的合规培训更新，针对需要快速传播关键信息的合规官员。视频应采用严肃但易于接近的视觉风格，利用HeyGen的AI化身从简洁的文本到视频脚本中传达关键政策变化，确保在不同地区保持一致的语气和信息。这展示了使用AI化身进行快速且有影响力的“合规培训”传播的效率。
为新全球团队成员制作一个2分钟的“员工入职”欢迎视频，设计为HR专业人员无需编辑技能即可轻松创建。视觉和音频风格应温暖、信息丰富且视觉吸引人，利用HeyGen的多样化模板和场景以及广泛的媒体库/素材支持来展示公司文化和初始步骤。友好的AI配音引导观众了解关键信息，强调平台在快速内容创建中的易用性。
为产品开发人员和支持工程师制定一个60秒的技术“视频文档”片段，详细说明新的API集成。视觉方法应高度功能化和简洁，使用精确的文本到视频脚本解释复杂步骤，辅以自动生成的字幕以便在嘈杂环境中保持清晰。音频应为直接、解释性的AI配音，展示“生成式AI平台”如何快速将技术规范转化为清晰的视觉指南。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何利用生成式AI简化视频创建？
HeyGen利用其先进的生成式AI平台将文本脚本转化为专业视频。用户可以从多样化的AI化身中选择，并自动生成AI配音和字幕，使其成为创建多语言内容的理想选择，无需复杂的编辑。
HeyGen提供哪些导出和分享选项？
HeyGen支持高质量视频导出，允许用户下载完成的项目以用于各种平台。此外，HeyGen提供智能分享功能，确保您的视频连同AI配音和字幕可以轻松分发给目标受众。
使用HeyGen需要复杂的视频编辑知识吗？
不需要，HeyGen设计为用户友好，无需事先的视频编辑技能。其直观的拖放编辑器和丰富的模板库使任何人都能高效地创建引人入胜的视频。
HeyGen可以用于创建视频文档或培训材料吗？
当然可以，HeyGen是制作全面视频文档和培训材料的绝佳解决方案，包括员工入职和合规培训。通过屏幕录制功能和将培训脚本转换为视频的能力，HeyGen简化了引人入胜的教学视频的创建。