制作一段专业的90秒视频，展示HeyGen如何简化大型企业中分散团队的视频制作流程。视觉和音频风格应为企业化、简洁且高效，展现全球各地团队成员之间的动态过渡。突出文本转视频功能如何使任何人都能贡献高质量的视频内容，简化复杂的视频制作流程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为人力资源部门制作一段温暖且欢迎的60秒内部沟通视频，重点在于促进全球组织内的多元文化合作。视觉风格应展示多元化团队成员的积极互动，配以友好、令人安心的旁白。强调HeyGen的语音生成功能如何在不同语言群体中提供一致的品牌视频，提升内部沟通效果。
示例提示词2
开发一段针对市场经理和内容创作者的2分钟详解视频，展示AI视频制作工具的高效性。视觉呈现应清晰简洁，利用动画图形和知识渊博、引人入胜的AI化身。通过AI化身展示HeyGen的功能，讲解复杂主题并展示其如何加速内容创作。
示例提示词3
设计一段针对社交媒体经理和数字营销人员的45秒宣传视频，展示视频创作的灵活性。视觉风格应充满活力和现代感，配以快速剪辑和充满活力的配乐。展示HeyGen的纵横比调整和导出功能如何使团队能够快速调整内容以适应各种社交平台，同时保持视觉完整性。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

全球团队视频制作工具的工作原理

通过我们直观的AI平台简化视频创作和跨国团队协作，旨在提高效率和保持品牌一致性。

1
Step 1
创建初稿
首先使用文本转视频功能将您的脚本转换为视频。这为您的创意奠定基础，轻松将想法转化为视觉故事。
2
Step 2
选择视觉元素
通过选择AI化身和自定义场景来增强您的视频。与团队无缝协作，确保所有视觉元素与品牌的全球信息和美学一致。
3
Step 3
应用本地化以扩大影响
通过生成多语言的自动字幕/字幕，确保您的信息能够引起多元观众的共鸣。这使您的视频对所有观众都具有吸引力和可访问性，无论其位置如何。
4
Step 4
全球导出和分享
利用纵横比调整和导出功能，为任何平台最终确定您的视频。制作适合各种渠道的高质量视频内容，实现全球观众的广泛传播。

常见问题

HeyGen如何促进全球团队视频创作？

HeyGen作为先进的AI视频制作工具，赋能全球团队高效制作专业视频内容。它通过AI化身和文本转视频功能简化视频制作流程，确保满足多样化需求的品牌视频。

HeyGen为视频编辑提供了哪些协作工具？

HeyGen提供强大的协作视频编辑软件功能，使团队能够无缝协作完成视频项目。其基于云的视频编辑平台支持实时协作、共享存储和高效的数据管理，适合多元文化合作的视频制作流程。

HeyGen能否为不同平台和品牌定制视频？

是的，HeyGen支持全面定制，允许用户使用品牌模板创建符合品牌的视频，并控制标志和颜色。其技术功能包括纵横比调整和导出，确保您的视频内容完美优化以适应任何在线视频平台，并可扩展至不同的沟通渠道。

HeyGen是否提供增强视频可访问性的AI功能？

HeyGen作为先进的AI视频制作工具，通过AI驱动的语音生成和自动字幕/字幕功能显著增强可访问性。这个AI视频营销工具使多语言团队能够创建和翻译视频，确保其视频内容在全球观众中获得更广泛的参与和覆盖。