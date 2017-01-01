全球员工更新视频制作器：简化内部沟通

通过文本转视频为您的全球团队创建引人入胜的视频内容，以实现清晰的内部沟通。

为全球团队的内部员工创建一个45秒的视频，快速更新公司近期成就。视觉风格应积极且专业，包含动态信息图表和清晰、热情的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能，将书面更新轻松转化为引人入胜的叙述，增强内部沟通，庆祝我们全球团队的成功。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个60秒的欢迎视频，面向新加入我们团队的国际员工。语气应温暖友好，结合多样化的AI化身，代表我们包容的全球团队。这个入职视频将介绍公司价值观和关键联系人，利用HeyGen的AI化身功能，为我们最新的团队成员创造一个个性化且引人入胜的第一印象。
示例提示词2
为所有员工制作一个30秒的引人入胜的视频内容，宣布一项新的公司范围内的倡议。视觉上，目标是现代且视觉吸引力强的美学，快速剪辑和大胆的文字覆盖，伴随着充满活力的配乐。这个员工参与视频应利用HeyGen的模板和场景，快速组装一个专业且引人注目的公告，吸引注意力并激发兴奋。
示例提示词3
为全球员工开发一个50秒的教育视频，解释一个新的软件工具或流程。视觉风格应简洁且具有指导性，结合屏幕录制和动画覆盖，配以平静、清晰的旁白。为了确保我们多元化全球团队的最大可访问性和清晰度，结合HeyGen的字幕/说明功能，使这个AI视频创作对每个人都可访问。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

全球团队更新视频生成器的工作原理

轻松为您的全球团队创建引人入胜的视频更新，确保清晰的沟通并在所有时区内促进联系。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的更新脚本。利用文本转视频生成的强大功能，将您的文本即时转化为视觉叙述。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择一个来传达您的信息。此功能允许在不需要摄像机的情况下实现专业和个性化的触感。
3
Step 3
增强您的视频
通过添加自动字幕/说明来提高全球观众的可访问性和参与度。您还可以自定义品牌元素以符合公司的身份。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的视频完善后，以您所需的纵横比导出。您引人入胜的视频内容现在已准备好与全球团队分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

推动员工参与和士气

开发鼓舞人心和激励性的视频更新，以促进强大的公司文化并增强多元化全球员工之间的联系。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的全球员工更新视频？

HeyGen作为一个直观的全球员工更新视频制作器，能够为全球团队的内部沟通实现无缝的AI视频创作。利用AI化身和文本转视频生成功能，高效传递一致的信息。

是什么让HeyGen成为企业有效的AI视频生成器？

HeyGen为企业提供强大的AI视频创作工具，包括AI化身、旁白生成和可定制的视频模板。这加速了企业视频制作，并确保了各种需求的引人入胜的视频内容。

HeyGen能否将文本脚本转换为带有品牌的专业视频？

当然，HeyGen在文本转视频生成方面表现出色，将您的脚本转化为动态视频。它提供全面的品牌控制，允许您结合您的标志和颜色，以实现一致、专业的内部沟通。

HeyGen提供哪些工具以确保全球团队的视频可访问性？

HeyGen提供了诸如自动字幕/说明和多语言旁白生成等重要的AI工具，以确保您的引人入胜的视频内容有效地到达多元化的全球团队。这增强了内部沟通的可访问性。