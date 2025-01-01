通过全球产品视频生成器提升销售
通过生成高质量的产品视频，轻松接触全球客户，配备多语言AI语音解说。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为科技行业的市场经理开发一个时长45秒的精美教学视频，解释将AI产品视频融入他们的营销活动的尖端优势。这个现代且信息丰富的视觉内容应展示一个复杂的AI化身，流利地介绍复杂的产品特性，利用HeyGen的先进AI化身功能，传递清晰、引人入胜的叙述，既创新又值得信赖。
制作一个简洁的15秒社交媒体广告，专为电商企业家量身定制，展示他们如何大幅降低产品推广的制作成本。这个节奏快、视觉吸引力强的视频应快速将简单的脚本转化为引人注目的广告，展示HeyGen的从脚本到视频功能，配以吸引人的背景音乐和生动的产品视觉效果，突出创建高影响力社交媒体视频的速度和效率。
制作一个精致的60秒解释视频，面向内容创作者和代理机构，展示HeyGen的AI创意引擎如何赋能广泛的受众覆盖。视频应包含清晰的插图视觉效果和专业的旁白，强调字幕/说明文字的无缝集成，以确保全球理解和参与，以简洁易懂的视觉风格呈现。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI产品视频的创建？
HeyGen的AI创意引擎允许用户轻松从文本生成高质量的AI产品视频，利用逼真的AI化身和动态AI语音解说使产品栩栩如生。这大大简化了整个视频制作过程，减少了人工工作量和时间。
我可以使用HeyGen为我的品牌定制视频模板吗？
可以，HeyGen提供广泛的可定制视频模板，允许您轻松整合品牌的标志、颜色和特定信息。这确保了您的AI产品视频在包括社交媒体视频在内的各种平台上保持一致的品牌形象。
HeyGen为全球产品视频生成提供了哪些功能？
HeyGen通过其先进的多语言AI语音解说和自动字幕功能，支持全球产品视频生成。这一功能使您的AI产品视频能够有效地接触多元化的国际观众，无需人工翻译。
HeyGen的AI脚本生成器如何提升我的视频制作？
HeyGen强大的AI脚本生成器作为AI创意引擎，帮助您快速开发引人入胜的产品视频脚本，大大减少前期制作时间和整体制作成本。它为引人入胜的内容提供了坚实的基础。