全球入职视频制作工具：创建引人入胜的培训视频
轻松制作个性化、多语言的入职视频，使用AI虚拟人吸引全球员工。
为您的新员工提供真正个性化的入职体验，让他们从第一天起就感受到被重视。这个45秒的广告专为中小企业主和L&D团队设计，展示如何轻松制作引人入胜的内容。它采用现代、简洁的视觉风格，配以激励人心的背景音乐和专业的激励性旁白。展示HeyGen的从脚本到视频的功能如何快速创建个性化的入职视频，适应不同角色或部门。
打破员工培训中的语言障碍，欢迎多元化的员工队伍，提供包容性的内容。这个30秒的提示面向在本地化方面遇到困难的全球公司和培训部门。视觉风格应动态且充满活力，展示多元化的团队成员和快速的场景切换，配以细腻、振奋人心的音乐。强调HeyGen强大的旁白生成功能，展示其如何轻松创建多语言视频内容，实现真正的全球覆盖。
简化您的视频制作流程，以专业、高质量的内容吸引新员工，而无需广泛的视频编辑技能。这个60秒的视频面向寻找高效视频解决方案的HR部门和招聘人员。它应采用快节奏的插图式视觉风格，使复杂的过程显得简单，配以欢快、鼓舞人心的音乐和清晰的解说。通过展示HeyGen的预设计模板和场景，说明其如何为任何入职视频项目提供快速启动。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我为全球观众创建个性化的入职视频？
HeyGen是一个AI驱动的平台，能够让您轻松使用AI虚拟人和从文本到视频的功能制作个性化的入职视频。您还可以利用视频本地化功能来迎合全球观众，让每位员工通过全球入职视频制作工具感受到欢迎。
AI虚拟人在HeyGen中如何助力视频入职工作的规模化？
HeyGen的逼真AI虚拟人通过将文本转化为引人入胜的视频内容，无需传统拍摄，大大简化了创建一致、高质量的员工入职视频的过程。
我可以自定义HeyGen的入职视频模板以匹配我品牌的身份吗？
当然可以！HeyGen提供多种入职视频模板，您可以完全自定义添加品牌的标志和颜色。这确保了每个员工入职视频都能反映您公司的独特身份，同时通过我们的视频制作工具提供专业的体验。
HeyGen如何支持多语言视频创作以适应多元化团队？
HeyGen通过允许您直接从脚本生成多种语言的旁白和字幕，简化了多语言视频创作。这一功能确保您的全球入职视频对全球多元化团队来说既可访问又有效，通过先进的视频本地化实现。