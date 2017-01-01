全球营销视频制作工具：触达全球观众
将您的营销视频转化为全球资产。快速创建和调整内容以适应任何观众，使用惊艳的AI虚拟形象。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个针对全球市场团队和业务发展经理的动态1分钟视频，突出多语言视频创作能力的强大功能。视频应包含引人入胜且多样化的视觉效果，生成清晰的旁白和字幕，以有效触达国际观众。
创建一个面向市场总监和运营经理的2分钟时尚视频，说明如何整合视频工具以优化他们的营销技术栈并提供可操作的分析和见解。采用数据驱动的现代视觉风格，配以自信权威的声音，强调使用HeyGen的模板和场景的轻松部署。
设计一个45秒的轻快视频，面向小企业主和内容创作者，展示如何轻松使用视频模板和拖放功能制作专业内容。视觉和音频风格应简单易懂，展示HeyGen广泛的媒体库/素材支持以及纵横比调整和导出功能，以实现多样化的内容交付。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化营销团队的视频创作？
HeyGen利用AI驱动的工具简化视频创作，使营销团队能够将文本转化为专业的营销视频，配有AI虚拟形象和逼真的旁白。这个强大的视频营销平台支持高效的内容生产。
HeyGen能否支持具有多语言能力的全球营销视频活动？
是的，HeyGen被设计为全球营销视频制作工具，通过先进的AI虚拟形象和多样化的旁白生成提供多语言支持。这确保了您的营销视频能够引起多元国际观众的共鸣。
HeyGen提供哪些品牌控制和定制选项？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将标志和品牌颜色直接整合到您的营销视频和可定制的播放器中。利用预设计的视频模板和场景，保持所有内容的一致品牌形象。
HeyGen是否提供适用于各种社交媒体平台的灵活导出选项？
HeyGen通过支持各种纵横比调整和导出选项优化营销视频的分发，适用于所有主要社交媒体平台。轻松管理和部署您的营销视频，从集中视频库中进行操作。