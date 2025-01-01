全球营销视频生成器：打造有影响力的活动
使用逼真的AI虚拟形象创建专业、符合品牌的营销视频，吸引全球观众并降低成本。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个45秒的宣传视频，目标是希望降低制作成本的小企业主和营销经理。这个动态且引人入胜的视频应突出将文本转化为引人注目的视觉效果的简便性。使用HeyGen的从脚本到视频的功能快速生成专业内容，配以清晰的字幕/说明文字和轻快、友好的语音，确保信息的最大保留，并展示文本到视频生成器的强大功能。
为企业营销团队开发一个90秒的教学视频，展示AI视频创作平台在一致性和品牌内容方面的强大功能。视觉风格应精致流畅，展示如何利用HeyGen丰富的模板和场景库以及集成的媒体库/素材支持，在各种活动中保持品牌指南。音频应专业且信息丰富，引导用户了解平台的高级功能和多样化的视频模板。
为产品经理和内容策略师量身定制一个2分钟的解释视频，展示如何为技术产品发布创建符合品牌的视频。视频需要详细的解释性视觉风格，结合屏幕录制和信息图表。利用HeyGen的语音生成进行精确的技术解释，并通过其纵横比调整和导出功能确保在各种平台上的无缝部署。这有助于为专业受众持续提供高质量的营销视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI视频创作平台如何生成营销视频？
HeyGen是一个先进的AI视频创作平台，通过其强大的文本到视频生成器将文本脚本转化为动态的营销视频。它利用复杂的AI虚拟形象和AI语音生成高效地制作专业视频内容。
HeyGen能否使用可定制的AI虚拟形象创建专业、符合品牌的视频？
当然可以。HeyGen通过提供可定制的AI虚拟形象和强大的品牌控制功能，使用户能够制作专业、符合品牌的视频。您可以无缝集成品牌的标志和特定颜色，以在所有视频营销活动中保持一致的视觉识别。
HeyGen为全球营销视频生成提供了哪些多语言功能？
HeyGen作为一个有效的全球营销视频生成器，提供广泛的多语言功能和先进的AI语音生成。这使您能够轻松地为全球多样化的观众本地化视频内容，并自动生成字幕和说明文字。
HeyGen如何简化引人入胜的社交媒体视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，通过广泛的可定制视频模板简化了引人入胜的社交媒体视频的制作。用户可以快速制作引人注目的内容，确保专业质量，并添加必要的字幕和说明文字以最大化观众覆盖。