全球教育途径视频制作工具
快速将您的教育脚本转化为引人入胜的视频，使用从脚本到视频的功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
设计一个45秒的简洁且信息丰富的教学视频，面向教育工作者和企业培训师，展示如何轻松开发引人入胜的在线学习内容。利用HeyGen的多样化模板和场景，并通过自动字幕确保可访问性，配以轻快的背景音乐。
示例提示词2
为EdTech公司的营销团队制作一个30秒的现代、快节奏的宣传视频，突出AI视频生成器如何提升学习者的参与度。使用HeyGen充满活力的配音生成和丰富的媒体库/素材支持，创造视觉丰富且引人注目的内容，瞬间吸引注意力。
示例提示词3
为独立课程创作者和主题专家开发一个60秒的精致且值得信赖的视频，展示如何通过强大的创意引擎提升课程创作。利用HeyGen的纵横比调整和多平台导出功能，以及直观的从脚本到视频功能，以对话的语气和一致的品牌形象传达复杂的想法。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的课程内容
首先将您的课程或教学计划直接转化为视频。利用我们的从脚本到视频功能，轻松从书面材料生成引人入胜的教育视频。
Step 2
选择引人入胜的AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象中选择，以展示您的课程内容，加强与学生的联系。个性化他们的外观和声音，以有效引导学习者。
Step 3
使用品牌控制进行自定义
确保在所有全球教育途径中保持一致性。使用我们的品牌控制应用您机构的独特外观和风格，包括标志、颜色和自定义字体。
Step 4
生成可访问的视频
为全球观众最终确定您的教学视频。轻松添加全面的字幕，以提高全球多样化学习者的可访问性和理解力。
常见问题
HeyGen如何提升全球学习的教育视频？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了引人入胜的教育视频的制作。它帮助组织制作适合全球教育途径的高质量内容，提高学习者的参与度。
HeyGen为视频制作提供了哪些创意工具？
HeyGen提供了一个强大的创意引擎，具有直观的提示原生视频创作功能，用户可以轻松设计视频。通过广泛的视频模板和品牌控制，您可以在所有教学视频内容中保持一致的视觉形象。
HeyGen是否支持高级功能，如AI虚拟形象和自定义配音？
是的，HeyGen支持使用逼真的AI虚拟形象，并提供强大的从脚本到视频功能。您还可以利用高级配音生成和自动字幕，使您的在线学习内容更具可访问性和动态性。
HeyGen如何简化端到端的视频制作过程？
HeyGen提供了一个端到端视频生成平台，允许用户高效地创建完整的教学视频课程。这种综合方法简化了从脚本到最终输出的课程创建过程。