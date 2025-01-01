全球商业视频生成器：扩展您的电商业务

通过自动化视频创作提升您的电商营销，轻松将脚本转化为引人入胜的视频，使用文本转视频功能。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个简洁的15秒社交媒体广告，以限时优惠吸引小企业主。利用专业模板中的生动、充满活力的视觉效果，该广告将使用显著的字幕和吸引人的音乐曲目来最大化参与度并推动电商营销效果，确保信息快速有效地传达。
示例提示词2
需要一个45秒的解释视频为营销团队展示AI视频生成器的强大功能。其专业且干净的视觉美学，结合媒体库中的相关素材支持，将展示如何通过简单脚本的文本转视频功能实现高度可扩展的内容创作。
示例提示词3
针对电商专业人士，这个60秒的视频必须以冲击力推出一款创新产品。视觉风格应现代且动感，配以电影级产品镜头和精致的配音，通过HeyGen的纵横比调整和导出功能优化为各种平台就绪格式，将其定位为电商的终极AI视频生成器。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

全球商业视频生成器的工作原理

使用HeyGen的AI驱动工具，轻松创建针对全球商业优化的引人入胜的产品视频。

1
Step 1
从脚本创建
使用HeyGen的文本转视频功能，将您的产品描述或营销文本转化为动态视频，开启您的AI视频生成器之旅。
2
Step 2
选择视觉效果
通过选择HeyGen提供的大量模板和场景来增强您的视频内容，旨在有效展示您的产品。
3
Step 3
应用品牌元素
通过应用您的自定义品牌控制，包括标志和颜色，保持所有产品视频的品牌一致性。
4
Step 4
导出至平台
使用纵横比调整和导出功能完成您的全球商业视频，确保其完美适合任何市场或社交媒体平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

客户推荐视频

开发引人注目的AI驱动视频，展示客户成功故事，以在全球市场中建立产品的信任和信誉。

常见问题

HeyGen如何通过AI增强我的产品视频？

HeyGen通过先进的"AI化身视频"和"AI驱动工具"帮助您创建引人注目的"产品视频"。轻松将脚本转化为引人入胜的视觉内容，使您的"电商营销"以专业的方式脱颖而出。

是什么让HeyGen成为电商的有效文本转视频解决方案？

HeyGen作为"文本转视频"解决方案，通过简化从脚本到"自动化视频创作"的过程而表现出色。这使得"可扩展的内容创作"满足您的"电商营销"需求，能够高效地将书面内容转化为动态视频。

HeyGen是否提供用于创建社交媒体广告的专业模板？

是的，HeyGen提供了大量专为制作有影响力的"社交媒体广告"而设计的"专业模板"。这些模板确保您的内容以"平台就绪格式"呈现，推动参与度并在所有渠道中保持品牌一致性。

HeyGen如何支持全球商业视频生成？

HeyGen是领先的"全球商业视频生成器"，利用"AI视频生成器"技术来接触多元化的受众。通过支持超过"170种语言"和集成的配音生成，您可以轻松地为国际市场本地化您的内容。