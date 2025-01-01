全球活动视频生成器，打造世界级广告
为您的全球营销和社交媒体活动生成引人入胜的视频，轻松将脚本转化为引人注目的视觉效果，使用从文本到视频的功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个针对软件开发人员和技术培训师的90秒解释视频，展示AI视频生成器在技术文档中的高级功能。视觉上，这应该是一个由友好、知识渊博的AI化身呈现的清晰、逐步教程，配以清晰的教学旁白。强调HeyGen的AI化身如何在无需现场主持人的情况下将复杂的技术主题生动呈现。
为管理跨平台活动的数字营销人员开发一个45秒的动态视频，展示为不同社交媒体渠道高效创建视频的过程。视觉风格应为快速剪辑的多样化内容片段，配以生动的文字叠加，伴随充满活力的背景音乐和清晰简洁的旁白。展示HeyGen的字幕/说明功能，以确保在所有平台上的可访问性和参与度，确保营销活动的高影响力沟通。
制作一个面向小企业主和个体创业者的2分钟激励产品视频，展示如何快速使用强大的视频编辑工具创建专业级营销内容。视觉呈现应易于跟随，展示多样化的可编辑模板和场景，配以温暖、鼓励的旁白。说明HeyGen的模板和场景如何简化复杂的视频创作，使用户无需广泛的设计经验即可制作出令人惊叹的视觉效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何促进从文本高效创建AI视频？
HeyGen利用先进的AI化身和从文本到视频的技术，将您的脚本直接转化为专业视频。这种创新方法简化了整个视频创作过程，能够快速生成满足多样化需求的内容。
HeyGen在音频和可访问性方面提供了哪些技术能力？
HeyGen提供强大的旁白生成功能，拥有多种声音选择，并自动生成字幕/说明以增强视频的可访问性和覆盖面。这些功能确保您的内容对更广泛的观众清晰且具有吸引力，助力高清质量输出。
HeyGen是否提供品牌一致性和工作流程集成的工具？
当然，HeyGen包括全面的品牌控制，允许您将您的标志和品牌颜色无缝融入视频中。我们的平台还支持工作流程集成，简化您的视频编辑工具和生产流程，以实现最大效率。
HeyGen如何提升全球营销和社交媒体活动？
HeyGen作为一个强大的全球活动视频生成器，能够快速制作多样化的内容用于营销活动和社交媒体活动。通过模板和场景以及纵横比调整等功能，您可以轻松调整视频以适应全球各地的不同平台和受众。