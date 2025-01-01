全球活动视频生成器，打造世界级广告

为您的全球营销和社交媒体活动生成引人入胜的视频，轻松将脚本转化为引人注目的视觉效果，使用从文本到视频的功能。

127/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个针对软件开发人员和技术培训师的90秒解释视频，展示AI视频生成器在技术文档中的高级功能。视觉上，这应该是一个由友好、知识渊博的AI化身呈现的清晰、逐步教程，配以清晰的教学旁白。强调HeyGen的AI化身如何在无需现场主持人的情况下将复杂的技术主题生动呈现。
示例提示词2
为管理跨平台活动的数字营销人员开发一个45秒的动态视频，展示为不同社交媒体渠道高效创建视频的过程。视觉风格应为快速剪辑的多样化内容片段，配以生动的文字叠加，伴随充满活力的背景音乐和清晰简洁的旁白。展示HeyGen的字幕/说明功能，以确保在所有平台上的可访问性和参与度，确保营销活动的高影响力沟通。
示例提示词3
制作一个面向小企业主和个体创业者的2分钟激励产品视频，展示如何快速使用强大的视频编辑工具创建专业级营销内容。视觉呈现应易于跟随，展示多样化的可编辑模板和场景，配以温暖、鼓励的旁白。说明HeyGen的模板和场景如何简化复杂的视频创作，使用户无需广泛的设计经验即可制作出令人惊叹的视觉效果。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

全球活动视频生成器的工作原理

通过AI驱动的效率和创意灵活性，为您的全球营销和社交媒体活动生成引人入胜的高质量视频。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先编写或粘贴您的脚本。我们的平台将您的文本转化为引人入胜的视频内容，使从脚本到视频的创建过程无缝高效，适用于任何营销活动。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的品牌。根据不同地区和语言的目标受众，定制他们的外观和声音。
3
Step 3
添加视觉和音频增强
通过专业的旁白生成、背景音乐和库存媒体来增强您的视频。利用模板和场景快速构建视频的视觉叙事，保持观众的参与度。
4
Step 4
全球导出和部署
通过自动生成的字幕/说明来完成您的视频，以实现全球可访问性。然后，只需导出您的高清质量输出，适用于不同平台的多样化社交媒体活动。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

.

利用AI驱动的视频创作来突出客户成功案例，为您的全球品牌建立信任。

background image

常见问题

HeyGen如何促进从文本高效创建AI视频？

HeyGen利用先进的AI化身和从文本到视频的技术，将您的脚本直接转化为专业视频。这种创新方法简化了整个视频创作过程，能够快速生成满足多样化需求的内容。

HeyGen在音频和可访问性方面提供了哪些技术能力？

HeyGen提供强大的旁白生成功能，拥有多种声音选择，并自动生成字幕/说明以增强视频的可访问性和覆盖面。这些功能确保您的内容对更广泛的观众清晰且具有吸引力，助力高清质量输出。

HeyGen是否提供品牌一致性和工作流程集成的工具？

当然，HeyGen包括全面的品牌控制，允许您将您的标志和品牌颜色无缝融入视频中。我们的平台还支持工作流程集成，简化您的视频编辑工具和生产流程，以实现最大效率。

HeyGen如何提升全球营销和社交媒体活动？

HeyGen作为一个强大的全球活动视频生成器，能够快速制作多样化的内容用于营销活动和社交媒体活动。通过模板和场景以及纵横比调整等功能，您可以轻松调整视频以适应全球各地的不同平台和受众。