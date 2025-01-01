全球品牌视频生成器：快速创建符合品牌的视频

在几分钟内为全球受众创建引人入胜的品牌营销视频。我们的“从脚本到视频”功能简化了视频制作，节省时间和成本。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个为国际业务开发人员和全球营销团队设计的45秒精美宣传视频。该视频应展示全球品牌视频生成器在通过个性化信息触达多元化全球受众方面的强大功能。采用专业、流畅的视觉美学，配以细腻的动画和多语言“语音生成”，以跨文化共鸣。
示例提示词2
开发一个针对产品经理和内容创作者的60秒信息视频，强调从脚本创建视频的简单性。视觉风格应清晰、明了、逐步展示，使用舒缓的器乐曲作为音频。关键是利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将书面内容无缝转换为引人入胜的视觉效果。
示例提示词3
考虑一个充满活力的15秒营销视频，适合小企业主和自由职业市场营销人员，展示动态营销视频的轻松创建。视觉上，目标是采用俏皮且充满活力的风格，使用大胆的图形和快速的过渡，配以欢快、现代的配乐。视频应强力展示HeyGen的“AI化身”将脚本生动呈现，为任何活动增添个人色彩。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

全球品牌视频生成器的工作原理

通过智能AI自动化，从脚本到惊艳视觉，轻松为全球受众创建符合品牌的视频，提升品牌影响力。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先粘贴您的脚本或输入文本。HeyGen的先进“从脚本到视频”功能会立即将您的文字转化为基础视频，使视频制作变得简单。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从专业模板库中选择，并整合与品牌风格一致的AI化身，确保您的信息对全球受众具有视觉吸引力。
3
Step 3
应用品牌元素
使用品牌控制自定义您的视频，添加您的标志、品牌颜色，并选择理想的语音，以确保每个视频都反映出您独特的品牌风格。
4
Step 4
导出并分享
完成制作后，导出高质量的营销视频，支持多种纵横比，随时准备在社交媒体平台和活动中分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

客户成功故事讲述

开发引人入胜的视频推荐和成功故事，以建立信任并加强您的全球品牌声誉。

常见问题

HeyGen如何简化从文本到视频的制作？

HeyGen的AI视频生成器可以轻松地将您的脚本转化为引人入胜的营销视频。我们先进的文本到视频AI简化了整个视频制作过程，使高质量内容的制作变得极其简单。

我可以定制AI化身来创建符合品牌的视频吗？

可以，HeyGen允许对AI化身进行广泛的定制，以确保您的视频完美契合品牌形象。您可以轻松通过整合您的标志、颜色和特定视觉元素来创建符合品牌的视频。

HeyGen提供哪些创意工具以满足多样化的视频需求？

HeyGen提供丰富的视频模板库和强大的视频编辑功能，以满足各种创意需求。这使得针对全球受众的营销活动的视频制作变得简单且具有专业水准。

HeyGen如何帮助保持我所有视频的品牌一致性？

HeyGen作为全球品牌视频生成器，提供全面的品牌控制以确保一致性。轻松将公司的标志、颜色和特定视觉元素应用于所有营销视频，以实现统一的品牌形象。