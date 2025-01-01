全球公告视频制作工具：全球范围内触达观众

确保所有全球公告中的品牌一致性。使用我们强大的品牌控制（标志、颜色）完美定制您的视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个30秒的视频，用于新产品发布，专为技术爱好者和渴望创新的现有客户量身定制。视觉和音频风格应是时尚、高科技和充满活力的，使用简洁的动画突出关键特征，并配以激动人心的旁白。这个公告视频制作工具将有效利用HeyGen的从脚本到视频的功能，确保动态内容的快速和有力发布。
示例提示词2
需要一个鼓舞人心的60秒企业公告视频，以庆祝公司重要的里程碑，面向员工、合作伙伴和投资者。此制作应采用庆祝和专业的视觉风格，贯穿一致的公司品牌元素。通过HeyGen的语音生成功能传递温暖、自信的信息，将强化公司的成就并勾勒其未来愿景。
示例提示词3
开发一个40秒的信息视频，介绍全球公告视频制作工具中的新多语言支持功能，目标是国际企业和营销团队。视觉风格需要清晰且用户友好，展示该功能在不同语言中的易用性。确保权威但友好的旁白，并结合HeyGen的自动字幕/说明文字，以突出新的语言能力并增强全球可访问性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

全球公告视频制作工具的工作原理

使用AI驱动的工具轻松创建令人惊叹的全球公告视频，通过个性化内容和专业的润色触达全球观众。

1
Step 1
选择一个动态模板
首先从多种专业设计的模板中选择，以为您的全球公告设定完美的基调。这为您的信息提供了创意基础。
2
Step 2
创建引人入胜的叙述
编写或粘贴您的脚本，然后选择一个AI虚拟形象来传达您的信息。借助HeyGen的AI驱动工具，您可以轻松生成专业的公告演示。
3
Step 3
应用品牌并确保清晰度
通过品牌控制应用您的品牌标志和自定义颜色，提升您的全球公告，确保一致和专业的外观。
4
Step 4
导出并分享您的信息
以适合不同社交媒体渠道的各种纵横比导出您的公告视频，确保在全球观众中最大程度的覆盖和影响。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传递鼓舞人心的全球公司公告

为全球公司公告制作激励人心和振奋人心的视频，有效传达愿景和价值观。

常见问题

HeyGen如何帮助我制作引人注目的全球公告视频？

HeyGen通过将您的脚本转化为动态视觉效果，结合AI虚拟形象和从文本到视频的功能，帮助您制作有影响力的全球公告视频。您可以从多种专业模板中选择，快速启动任何公告的创意愿景。

HeyGen提供哪些功能以轻松制作在线视频公告？

HeyGen提供直观的在线视频制作工具，结合AI驱动的工具，使您能够轻松使用预设计模板和强大的视频编辑器制作专业公告。轻松添加引人入胜的文字动画和自动字幕以增强您的信息。

我可以使用HeyGen自定义公告视频的品牌和视觉效果吗？

当然可以，HeyGen提供广泛的品牌自定义选项，以确保您的公告视频与公司的身份完美契合。您可以整合您的标志，选择品牌颜色，并利用视频编辑器进行精确的视觉调整和文字动画。

HeyGen如何支持为全球观众制作公告视频？

HeyGen通过强大的语音生成和多语言自动字幕和说明文字，支持为全球观众制作公告视频。这确保了您的信息在任何全球扩展公告中有效地在不同地区产生共鸣。